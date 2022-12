05/12/2022 - Libros

Entregaron reconocimientos del Premio Itaú Cuento Digital 2022

En las instalaciones del Centro de Innovación, CIIDEPT, se llevó a cabo la Entrega de Premios Itaú de Cuento Digital 2022, Categoría Sub- 20, Tucumán.

En las instalaciones del Centro de Innovación, CIIDEPT, se llevó a cabo la Entrega de Premios Itaú de Cuento Digital 2022, Categoría Sub- 20, Tucumán. En el certamen participaron alumnos y alumnas de Argentina, Paraguay y Uruguay, coordinado por Una Brecha. Tucumán participó en el marco de los convenios en común con dicha fundación para la apropiación de nuevas tecnologías por parte de docentes y estudiantes.

Presidieron el acto la coordinadora Académica del Centro de Innovación, Alejandra Sánchez; la gerente ejecutiva de la Fundación Itaú Argentina, Clarice Bentolila; el gerente de Banco Itaú en Tucumán y “representante local de Fundación Itaú”, Sergio David Salomón. Además de los integrantes del Comité de lectura por Tucumán, Carolina Gutierrez Arrieta, Fabiana Paola Ale y Silvina Pérez Lucena.

Premios Itaú Cuento Digital es una iniciativa en la que convocan a escritores emergentes para presentar su cuento digital o no digital. Cuenta con dos categorías: Categoría General destinada a mayores de 18 años y Categoría Sub-20 para estudiantes de nivel secundario de hasta 20 años. En el 2011 se lanzó la primera edición del Premio Itaú de Cuento Breve Digital, desde entonces, se organiza anualmente la convocatoria, sumando a partir de 2013 la participación de las Fundaciones de Paraguay y de Uruguay. En la edición pasada el Premio contó con la participación de más de 5000 autores y 4100 cuentos inscriptos, que fueron leídos por un comité especializado de más de 71 integrantes y un jurado internacional.

El funcionamiento del proceso de selección inicia con la lectura de cada cuento por dos integrantes del Comité de Lectura, donde cada evaluador solamente puede seleccionar el 10 % de los que lee, y si el cuento es elegido por un solo evaluador se considera preseleccionado. En este caso el cuento va a consideración de un tercer jurado, que también recibe otros cuentos para evaluar y luego de todo ese proceso, los cuentos que son elegidos por dos jurados, los denominan seleccionados. Estos son leídos por los integrantes del Comité de Lectura y obtienen un puntaje y los puntajes más elevados se los denomina seleccionados antologados y son publicados en la Antología Regional del Noroeste Argentino. Por último, los cuentos seleccionados con mayor puntaje pasan a la próxima instancia y se denominan finalistas, los cuales son leídos por el Jurado Internacional de Premiación, que determina los premiados, denominados antologados internacionales. Los cuentos premiados serán publicados en la Antología Internacional Itaú.

Las estudiantes seleccionadas de la categoría Sub-20 de la Provincia de Tucumán, cuyos cuentos han recibido dos votos del Comité de Lectura fueron, Sofía Parizzi del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas por su cuento “Mi Confusión”; Aixa Nicole Rodríguez del Instituto Sagrado Corazón De Jesús De Las Hermanas Esclavas por su cuento “Las Aventuras de Toñito”.; Luján Guadalupe Medina del Instituto Sagrado Corazón De Jesús De Las Hermanas Esclavas por su cuento “El verano de los Johnson”; y Jazmín Fagalde del Colegio Fasta Ángel María Boisdron de Yerba Buena por su cuento “Intruso Fortuito”.

Los cuentos antologados regionales de la categoría Sub-20 de Tucumán, que recibieron 2 votos del Comité de Selección y que además serán publicados en la Antología Regional del Noroeste Argentino al inicio del próximo ciclo lectivo en el sitio antologiasitau.org son "Objetividad" de Luciano Gastón Calderón de la Escuela Técnica N° 1 de Concepción; “Mis ojos son mis oídos” de Solana Maricel Gutiérrez del Instituto Sagrado Corazón De Jesús De Las Hermanas Esclavas; "Una realidad catastrófica” de Bianca María Góngora del Instituto Sagrado Corazón De Jesús De Las Hermanas Esclavas; “El Sueño” de Agustina Aybar del 0Instituto Sagrado Corazón De Jesús De Las Hermanas Esclavas; y “Perdida” de Ana Paula Galvez del Colegio María Auxiliadora.

El cuento que obtuvo la mención del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Categoría Sub-20 fue "En algún recuerdo lejano" de Milagros Moyano del Instituto Sagrado Corazón De Jesús De Las Hermanas Esclavas. El mismo recibió un certificado acreditativo especial y una Kindle como premio y su cuento será publicado en la Antología Regional del Noroeste Argentino.

La estudiante premiada de la Provincia de Tucumán, cuya obra será publicada en la Antología Internacional del Premio Itaú de Cuento Digital de los tres países, Argentina, Paraguay y Uruguay fue Guadalupe Cabria del Colegio María Auxiliadora por su cuento “Café de Invierno”. El cuento fue elegido por el Jurado Internacional compuesto por: Agustina Bazterrica (Argentina), Mercedes Estramil (Uruguay) y Sebastián Ocampos (Paraguay) y la estudiante recibió como premio una orden de compra para una Tablet y su cuento será publicado en la Antología Internacional.

Las profesoras de los estudiantes seleccionados, antologados y premiados de Tucumán fueron Antonia Isabel Svaldi de la Escuela Técnica N° 1 de Concepción y Lorena Morán del Colegio María Auxiliadora de Capital.

La educadora destacada a nivel nacional y premiada de la región norte fue la profesora Débora Trejo del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas de San Miguel de Tucumán. Como premio recibió una distinción y una orden de compra para una tablet.

El colegio destacado y premiado de la región norte fue el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas de Capital quien recibió un certificado acreditativo y una orden de compra por equipamiento multimedia por el valor de $100.000.

La Antología Regional del Noroeste Argentino será publicada al inicio del ciclo lectivo 2023 en la página https://antologiasitau.org/ Allí actualmente se encuentra un compilado de los cuentos publicados durante las últimas 11 ediciones de este premio en un formato unificado, ofreciendo al lector la posibilidad de filtrar los cuentos por año de publicación, procedencia, temáticas o géneros literarios.

Alejandra Sánchez, coordinadora académica del CIIDEPT, sostuvo: "Quiero agradecer la presencia y participación de la comunidad educativa a través de instituciones, tanto de gestión pública como privada, destacando que el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer es un propulsor de esta iniciativa que año a año busca democratizar las prácticas de lectura y escritura en la provincia. También quiero felicitar a los cientos de niños y adolescentes que vieron en este concurso la oportunidad de expresarse y de ejercitar no solo su escritura sino también sus lecturas, ya que, como todos sabemos, un buen escritor es, antes que nada, un gran lector”

Además agregó: "Por otro lado, es destacable el éxito de este concurso, que está cerrando su decimosegunda edición, por lo que agradecemos a la Fundación Itaú, que encontró en esta iniciativa, la manera de promover ejercicios cuyo valor pedagógico es innegable, generando una propuesta que tiene como objetivo crear un espacio de estímulo para escritores emergentes, contribuyendo a la comprensión de nuevos modos de escribir y leer en la era digital. Además, incentiva nuevas exploraciones en el campo del relato literario digital y estimular a estudiantes a experimentar nuevos formatos narrativos, favoreciendo la aplicación de nuevas tecnologías como eje transversal y posibilitando el ejercicio del trabajo colaborativo".

Clarice Bentolila, la gerente ejecutiva de la Fundación Itaú Argentina, contó: "Estoy muy feliz de estar acá para distinguir a estudiantes y docentes de la provincia de Tucumán, muy orgullosa del camino que recorrimos juntos, los cuentos que serán publicados en la Antología Itaú 2022 servirán de inspiración para que más jóvenes escriban sus propios cuentos. Del total de los casi 2.000 cuentos de la categoría Sub-20, 122 cuentos fueron escritos por estudiantes de Tucumán y representan el 6% de todos los cuentos presentados, y este año Tucumán tendrá 6 cuentos publicados en la Antología Regional del Noroeste Argentino, además de celebrar que por primera vez se publicará un cuento de la Categoría Sub-20 de Tucumán en la Antología Internacional de los 3 países, esto demuestra que la calidad de aprendizajes de literatura sigue mejorando cada año en la provincia".

Por último sintetizó: "Agradecemos muy especialmente al Ministerio de Educación de Tucumán por seguir confiando en esta convocatoria, acompañar y gestionar la convocatoria por tantos años, esforzándose para que más estudiantes y profesores se interesen y participen. Consideramos que hay un enorme potencial para seguir trabajando juntos".

Sergio Salomón, el gerente de Banco Itaú en Tucumán y representante local de Fundación Itaú, argumentó: "Es un evento muy importante, muy valioso para nosotros poder aportar a la sociedad y la participación de las instituciones fue muy buena, esperemos que para el año se sumen más a esta convocatoria porque realmente vale la pena y es un orgullo como tucumano la publicación internacional del cuento ganador".

Guadalupe Cabria, estudiante del Colegio María Auxiliadora, dijo: "La verdad que no me lo esperaba a este reconocimiento, estoy muy contenta, todo los trabajo que se han presentado son muy lindos, yo venía participando en las ediciones anteriores y ahora se me dió la oportunidad de ser reconocida y estoy muy feliz por eso".

Trejo, docente, manifestó: "La verdad que ha sido un desafío poder participar de esta propuesta, nuestros alumnos participaron desde el primer al cuarto año con 80 trabajos aproximadamente de los cuales siete llegaron hasta esta instancia. Personalmente estoy muy emocionada en lo personal porque siempre incentivo a la escritura y esto viene hacer un reconocimiento personal muy importante y me da la fuerza para continuar haciendo lo mismo y seguir creciendo junto a mis alumnos".

Mónica Singh, rectora del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, institución destacada y premiada de la región norte, finalizó: “Tenemos una profesora muy innovadora en el aula que siempre nos acerca propuestas y así llega a la institución este certamen, así que la verdad que estoy muy orgullosa por el trabajo de las alumnas, por haber podido expresar su sentir escribiendo y por la docente que acompañó todo el proceso para poder dar muestra del trabajo que se está haciendo en la institución".