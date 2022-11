29/11/2022 - En 40 días

La Provincia inyectará más de $65.000 millones a la economía

El Gobernador y el ministro de Economía remarcaron que se trata de un gran esfuerzo para el Gobierno y que es producto del manejo eficiente financiero y presupuestario de la Provincia.

Detalles El fin de año llega con una noticia alentadora para los empleados públicos provinciales y el sector económico local. El Poder Ejecutivo anunció este martes que volcará al circuito comercial alrededor de $65.000 millones con el pago de los sueldos de noviembre y diciembre al sector público, además del medio aguinaldo, el bono y el incremento del 10%.

Este es un Gobierno que viene administrando responsablemente sus finanzas y el presupuesto provincial. Como muestra de eso, hoy podemos anunciar que la Provincia de Tucumán en 40 días estará inyectando más de $65.000 millones a la economía provincial, cumpliendo la palabra empeñada con los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, no solo de los sueldos que venían percibiendo sino de los incrementos anunciados", sostuvo el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien detalló que desde hoy y hasta el 30 de noviembre se pagará el 20% correspondiente a noviembre.

En ese sentido, el Primer Mandatario remarcó que “lo importante era llevar tranquilidad a los trabajadores públicos para que sepan el día que van a cobrar y el concepto que van a percibir de la misma manera los comerciantes que se preparen porque en estos 30 días y los primeros días de enero circularán 65.000 millones de pesos producto del esfuerzo del Gobierno provincial”.

Y explicó que eso se debe al manejo eficiente financiero y presupuestario “de una provincia que no se endeudó, que no necesita crédito para pagar los sueldos, y que para el año 2023 presentó un presupuesto con superávit que dentro de los problemas macroeconómicos que tenemos a nivel mundial y que la argentina no está exenta, en Tucumán estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir manteniendo la paz social en la provincia”.

Por su parte, el ministro de Economía, Eduardo Garvich, detalló que entre el 2 y el 7 de diciembre se abonará el 80% restante de noviembre; mientras que del 12 al 16 del mismo mes se pagará el 10% y el bono extraordinario.

El aguinaldo, que no incluye la proporción del 10% "por problemas de liquidación", dijo Garvich, se abonará entre el 19 y el 23 de diciembre e insumirá alrededor de $11.000 millones.

Finalmente, del 27 al 30 de diciembre se abonará el 20% del salario del último mes del año. "Esto es un impulso para el funcionamiento de la economía de Tucumán, un desafío para nuestra parte administrativa y para el banco", afirmó Garvich y adelantó que en los primeros días de enero, se pagarán el incremento restante del 10% del aguinaldo y el 80% de diciembre.