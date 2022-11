28/11/2022 - Aumento de casos

Recomiendan colocarse la vacuna de refuerzo contra el Covid

Al respecto, Medina Ruiz, comentó: “Existe un aumento de casos en Europa específicamente en Alemania, Francia, hay un notado incremento también de internación que es lo que más preocupa, además también hablamos de Estados Unidos, Chile y Brasil.

En lo que respecta a Argentina se duplicaron la cantidad de casos por semana, eso está generando una preocupación porque habitualmente eso es lo que ocurre cada tres o cuatro meses por lo que estamos viendo cómo se maneja esta pandemia. Hay distintas olas, en Tucumán hemos notado que de 18 a 20 casos que teníamos por semana, lo cual es muy poca cantidad, notamos que de pronto hay un aumento a 30 que hoy en la correspondiente sala de situación los vamos a analizar”.

Al mismo tiempo que destacó: “En el mundo hay lugares con personas que han decidido no vacunarse, eso genera aumentos de casos y algunos graves que llevan a la internación, el virus está y sigue dando vueltas por el mundo y se generan focos en los lugares donde hay más concentración de personas, estamos hablando de lugares como China o en Europa. En Argentina al estar habilidad todas las actividades como por ejemplo espectáculos masivos, en los cuales existe mucha circulación de personas que vienen de otros países. Además de argentinos que se van y regresan al país, eso genera el ingreso de nuevas variantes y por supuesto un aumento de casos previstos”.

Nuestra condición hoy es diferente gracias a las vacunas y con un buen estado inmunitario de la población en general, ocurrirá que durante los años venideros vamos a tener casos, pero no deberían ser graves. Es por eso que es muy importante hoy, en este contexto, aprovechar el momento para vacunarse especialmente todas aquellas personas que tienen una dosis colocada hace más de cuatro meses, deben colocarse la dosis de refuerzo, este es el momento. Ya existiendo un estado de inmunidad de base de por lo menos dos dosis, existe una memoria inmunológica que les permite luego de una dosis de una dosis de refuerzo generar rápidamente una buena cantidad de anticuerpos que lo protejan de hacer una enfermedad grave. La persona con anticuerpos tiene la posibilidad de frenar en virus en la garganta o en la nariz, lo que genera síntomas de dolor de garganta o resfrió nada más, que es lo que está ocurriendo en la actualidad en la mayoría de los casos, no solo no hemos tenido pacientes internados con asistencia respiratoria, sino que tampoco fallecidos desde el 1 ero de octubre. Todo esto es gracias a la vacunación. Al mismo tiempo que seguimos recomendado el uso de barbijo en personas de más de 50 años y que concurra a lugares donde hay aglomeración de personas como por ejemplos los bancos”.

Siguiendo esta línea el funcionario destacó que hay vacunas disponibles, como ser la Pfizer o Moderna en todos en todos los nodos.

Por otro lado, respecto al programa Palpitar, el Ministro remarcó: “Se evaluó a la fecha a más de 18.000 personas que se acercaron para controlarse la presión arterial, ellos evaluaron su riesgo cardiovascular. De esa cantidad hemos detectado más de 5 mil que tenían riego aumentado, eso quiere decir que eran personas que, de tener alguna circunstancia de estrés o de mala alimentación o situación emotiva, puedan hacer un pico de hipertensión arterial y tener un desenlace no deseado como un ACV por ejemplo. Justamente hemos diseñado este programa que inicio antes del Mundial, es por esto que invitamos antes del próximo partido de la Argentina a todas las personas que saben que tienen hipertensión a que se controlen los valores y para aquellas que no saben porque nunca se controlaron lo hagan”.