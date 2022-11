AMPLIAR La ministra provincial Estela Díaz también participó de la apertura / Foto: Alejandro Moritz.

24/11/2022 - Ayelén Mazzina

"Debemos luchar contra la pandemia que son los femicidios"

En la apertura del segundo encuentro organizado por la provincia de Buenos Aires, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación destacó la necesidad de "dar batalla a esta violencia que cada vez es más y que es estructural".

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, llamó a "seguir luchando contra la pandemia que son los femicidios", al encabezar junto a su par bonaerense, Estela Díaz, la apertura del "II Congreso: Políticas Públicas contra las Violencias de Género", que se desarrollará hasta el viernes en la ciudad de Mar del Plata.

"Vamos a seguir luchando contra la peor pandemia que nos ha tocado vivir, que son los femicidios", señaló Mazzina, y destacó la necesidad de "dar batalla a esta violencia contra las mujeres, que cada vez es más y que es estructural".

La ministra encabezó junto a Díaz la apertura del congreso organizado por la Subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Flavia Delmas, quien también fue parte del acto inaugural.

El encuentro se lleva adelante en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este viernes.

La ONU declaró este día para visibilizar, reflexionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. La fecha fue elegida en honor a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

La puesta en marcha del congreso se desarrolló en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, que será una de las sedes junto al Casino Central, el Palacio de Deportes y el Hotel Foeva de la ciudad balnearia.

Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, advirtió en su intervención que "están creciendo los discursos y las políticas de odio" y repudió en ese sentido el intento de "magnifemicidio" contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Si la tocan a Cristina, nos tocan a todas, porque es contra todas", señaló, y alertó sobre "una espiral de violencia política que viene creciendo y tiene particularmente como enemigo al feminismo".

Subrayó que se trata de "un fenómeno global, que además tiene características fascistas" y que "tiene que ver con defender un orden de desigualdad".

"Pero los feminismos somos una barrera que enfrenta la desigualdad, la deshumanización y la falta de empatía", dijo.

Delmas sostuvo por su parte que se trata de la primera edición totalmente presencial del congreso, ya que la primera, en 2021, se desarrolló principalmente de manera virtual, debido a la pandemia por coronavirus.

En su intervención, aseguró que la problemática de la violencia contra las mujeres, "tan extendida y tan dolorosa, es como una inundación".

"Soñamos con una sociedad diferente y con erradicar la violencia y para eso no puede haber un minuto de descanso. Lejos de los cantos de sirenas que dicen que nuestras políticas tienen que ser desterradas, nosotras decimos: más Estado presente y más políticas públicas", agregó.

En la misma línea, Mazzina destacó la creación del ministerio a nivel nacional en 2019, "que dio pie a las provincias" para avanzar en el mismo sentido.

"Este es un Ministerio que no lo podemos dejar caer. Hay que sostener algo que se ganaron ustedes, que lo pidieron ustedes, que lo reclamaron en el encuentro de mujeres en La Plata, que dio pie a las provincias para poder generar sus propios ministerios", sostuvo.

Ante una sala colmada, Delmas pidió además que "haya justicia" por el crimen de la adolescente Lucía Pérez, ocurrido en Mar del Plata en octubre de 2016 y reclamó que "de una vez por todas se reconozca que hubo un femicidio" y que "la Justicia actúe en consecuencia" y condene a los dos acusados.

Ambos serán juzgados nuevamente en febrero de 2023, luego de un primer proceso oral en el que resultaron absueltos en 2018, y que fue anulado por el Tribunal de Casación Penal provincial.

En el foyer del teatro Auditorium se reinstaló en el marco del congreso la acción artística "El cuarto de Lucía", un espacio para recordar a la menor de edad, junto al que estuvieron presentes además sus padres, Marta Montero y Guillermo Pérez.

La agenda del Congreso contra las Violencias de Género

Tras la inauguración, los ejes de debate de las dos jornadas del encuentro en la localidad balnearia girarán en torno a las posibles estrategias para superar situaciones de violencia de género y las políticas desplegadas en ese sentido desde los distintos niveles del Estado.

Con más de 200 ponencias, el congreso analizará las metodologías de abordaje de las violencias por razones de género, la producción de conocimiento y estadísticas en violencia, estrategias jurídico-legales y litigio feminista, violencia mediática y discursos de odio, y diversidad sexual, entre otros temáticas.

Memoria y políticas reparatorias también será una de los frentes a abordar, y en ese sentido, en la apertura del encuentro se proyectó un video para recordar y destacar la lucha de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras su fallecimiento el último domingo a los 93 años.

En esta segunda edición, se compartirán también abordajes como el del programa Comunidades Sin Violencias, impulsado por la cartera provincial, que transfiere recursos a los 135 municipios para trabajar capacitaciones, refuncionalización de hogares o el financiamiento de proyectos productivos para acompañar los procesos de salida de las violencias.

FAMILIAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS DENUNCIARON QUE SON REVICTIMIZADAS POR EL PODER JUDICIAL

Familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios, y de personas desaparecidas en democracia pidieron justicia a través de un comunicado y denunciaron que además de la situación que atraviesan son víctimas de un sistema que los violenta continuamente.

“El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia”, señaló la Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones.

“A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad”, continuó el comunicado que difundieron los familiares en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora mañana, 25 de noviembre.

El documento sostiene que “los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad” mientras los familiares deben soportar el “dolor de tener que perder a nuestros seres queridos” y, además, “investigar, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen”.

“En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estas causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial”, apuntó el comunicado.

En este sentido denunciaron que “no sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino”.

Los familiares aseguraron que hay ocasiones en las que algunos jueces califican al núcleo cercano de las víctimas de “violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía”.

“Las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del Poder Judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad”, denunció el documento.

Y agregó que "los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia” y detallaron que “para acceder a un juicio” en esta instacia judicial “hay que pagar 0.000”.

En tanto, denunciaron la poca efectividad que tienen algunas leyes que obligan a la capacitación con perspectiva de género ya que o no se cumplen o se hacen a modo de taller y en la práctica no se aplican.

“Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desaparecés y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca”, concluyó la comunicación.

Por último, el documento saludó “al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza”.