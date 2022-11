24/11/2022 - Tras aprobación

Presupuesto 2023: "Da previsibilidad al Gobierno de la Provincia"

La Legislatura se encuentra sesionando para votar el presupuesto. Jaldo habló, además, de las críticas al Unrel, una herramienta para contener a familias afectadas por la pandemia.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió ayer en conferencia de prensa a la sesión que lleva adelante hoy la Legislatura para votar el Presupuesto General de la Provincia 2023. Además, habló sobre las críticas de la oposición hacia la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), una partida que nació en el 2021 para contener a las familias perjudicadas económicamente por el aislamiento de la pandemia.

Hoy se sancionará la ‘Ley de Leyes’, que es la Ley de Presupuesto por la cual los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tienen que guiarse para tomar decisiones institucionales, económicas y financieras para el año que viene. El Poder Ejecutivo envió el proyecto en tiempo y forma, cumpliendo los plazos constitucionales y legales para que el Poder Legislativo lo pueda tratar”, remarcó el Primer Mandatario.

En esa línea, Jaldo precisó que “el presupuesto ha llegado casi a $800.000 millones, por lo que tuvimos, en función a la ejecución, un 120 a 125% de incremento. La buena noticia es que Tucumán tendrá sancionado el presupuesto para el año que viene, y la semana que viene estará promulgada la ley. Así, el 1 de enero entrará en vigencia”.

Tener el Presupuesto Provincial significa previsibilidad, ya que la Provincia con mucho esfuerzo y buena administración presentó un presupuesto con superávit, donde todas las áreas han tenido un incremento similar al proceso inflacionario que hemos tenido”, aseguró el Gobernador.

¿Qué garantiza la ley?, precisó Jaldo: “garantiza superávit en la Provincia; que cada uno de los empleados públicos provinciales, municipales y comunales tengan el pago de los sueldos en tiempo y forma; que el año que viene cada una de las áreas del Gobierno tengan los fondos presupuestarios necesarios para poder funcionar. La Provincia contará con una herramienta indispensable para que el Gobernador, a partir de enero de 2023, pueda tener previsibilidad económica, financiera y presupuestaria”, concluyó Jaldo.

Unidad de Reconversión Laboral

En cuanto a los cuestionamientos de la oposición sobre la partida para la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), Jaldo expresó: “La oposición se equivoca y tiene que ver que ante la situación crítica que vive el mundo y el país, primero, Tucumán tiene un Presupuesto que se envió en tiempo y forma; segundo, que se sancionará en tiempo y forma y, tercero, que se va a promulgar en tiempo y forma. Esto quiere decir que los poderes del Estado están funcionando a pleno y normalmente”.

Sobre ese punto, el Gobernador recordó que durante 2022 “la Nación no tuvo presupuesto” y aseveró que “no es normal que un país, una provincia o un municipio no tenga presupuesto. Tener la ley habla muy bien de Tucumán, que ha cumplido las obligaciones constitucionales y legales. Le quiero decir a la oposición que la Provincia tiene un presupuesto ordenado, controlado”.

En cuanto a la partida Unrel, Jaldo explicó que nació en 2021 en el contexto de la pandemia, tras meses de aislamiento que implicaron la falta de empleo e ingresos para miles de familias tucumanas.

“Durante la pandemia había que atender a las familias que no podían trabajar por la cuarentena. Había que tener una previsión presupuestaria, una partida que nos permita asistir y contener todo lo que sean necesidades básicas del ser humano. Además, teníamos que compensar los ingresos perdidos, porque hubo gente que vivía del trabajo temporario y al no prestar servicios, no les pagaban el jornal”, profundizó el Mandatario.

En ese marco, indicó que durante 2021 la ejecución del Unrel “fue de $2.500 millones; en 2022 esa partida pasa a $5.500 millones a noviembre de este año, que aún no concluyó. Para 2023 se proyecta en $10.000 millones. Entonces, si hoy estamos en $5.500 millones, se incrementará en un 100% más, o sea que se mantuvo la proporcionalidad del crecimiento”.

Por último, Jaldo sostuvo que “cuando dicen que el incremento es del 1.200% es un error, no lo entienden o hay mala interpretación. La partida vino aumentando en un 100% y guarda una proporcionalidad de incremento con el presupuesto, que aumenta en 120%. Las críticas de la oposición son injustas y faltan a la verdad”, cerró el Gobernador.