24/11/2022 - Inversión

El Gobierno invirtió $250 millones en maquinarias para el programa Prelluvia

En un acto presidido por el gobernador, Osvaldo Jaldo, el Ejecutivo tucumano entregó maquinaria a la Dirección del Agua y a la SAT.

En la explanada de Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, entregó maquinaria para el programa Pre Lluvia. Se trata de ocho maquinas viales adquiridas con fondos de la Provincia por más de $250 millones. Son dos motoniveladoras, dos excavadoras orugas y cuatro retropalas para hacer el manteniendo de canales y limpieza de caminos. Los equipos fueron dispuestos bajo el control de la Dirección Provincial del Agua (DPA) y una retropala fue destinada para la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

Estuvieron presentes: la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; el fiscal de Estado, Federico Nazur; la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino; el secretario de Grandes Comunas, Alberto Olea; la interventora del IPVDU, Nora Belloni; el subsecretario de la Gobernación, Pedro Sandilli; el gerente general de la SAT, Augusto Guraiib; la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Elena Colombres Garmendia; el director de Vialidad de la Provincia, Ricardo Abad; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el intendente de Simoca, Marcelo Herrera; y el intendente, Roberto Moreno.

También participaron legisladores provinciales, concejales, comisionados comunales, representantes de la UOCRA, ATE, SITPOS y el Sindicato de Trabajadores Viales.

Jaldo declaró: “no hay dudas que hoy es otro día de alegría para el Gobierno provincial porque una vez más, con hechos concretos, esta gestión fortalece el Estado provincial y sus reparticiones. El Estado tiene un rol fundamental en la vida de los tucumanos. Por eso vamos por un Estado más sólido y eficiente en Tucumán. Ver que nuestro parque automotor va creciendo. Que en momentos difíciles que vive el mundo y que Tucumán no está exento. Incorporamos equipos viales pesados para trabajar en las obras hídricas y en los caminos del interior. Esta decisión mejorará la calidad de vida de los tucumanos”.

Además, señaló en su discurso: “estos equipos son importantes pero no suficientes porque si no tuviéramos a los trabajadores, este objetivo no lo podríamos cumplir. Muchas gracias a los trabajadores por acompañar al Gobierno de Tucumán. Un Gobierno que se siente acompañado por los empleados públicos de las diferentes reparticiones”.

Asimismo saludó el acompañamiento de los intendentes y delegados comunales por el para realizar las obras y trabajos.

Soria comentó que entre las primeras medidas adoptadas por el área a su cargo por instrucción del Gobernador fue atender la problemática de las inundaciones: “por la característica –climática- propia que tiene la provincia, luego de una sequía para pasar al período de lluvias, venimos trabajando de manera interministerialmente. Específicamente con el ministro Acevedo y todos los delegados con quienes atendemos estas dificultades a través del programa Prelluvia”.

El ministro recordó que se trabaja en la limpieza de los canales Sur y Norte, atendiendo trabajos en Ranchillos, La Cocha y El Mollar: “las obras públicas representan esperanza, expectativas de trabajo y soluciones a la gente. Estas máquinas vienen a solucionar un problema serio de la provincia y trabajamos en un proyecto a dos años para que no haya más inundaciones en Tucumán. Mañana mismo estas máquinas están dentro del cronograma de trabajo del Ministerio con los equipos de emergencia prestando servicio en las calles. Estamos trabajando para traer más máquinas a la provincia en febrero para dar respuesta a reparar los caminos de la producción”.

“Se hizo la bendición de las maquinarias que venimos gestionando. En un trabajo que desde abril, cuando se constituyó el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se creó un programa de Prelluvia que nos demandó dos meses. Esta maquinaria viene a completar el trabajo que ya venimos haciendo con equipos de Vialidad, SAT y de empresas contratadas para ir atenuando las problemáticas en distintas localidades”, declaró a la prensa Soria.

Por otro lado dijo que se llevan adelante trabajos en el Río Marapa con un bypass, tras producirse un barranco por acción del agua, con el fin de evitar desbordes.

Comentó que en Ranchillos se está haciendo un entubamiento en la ruta para evitar la inundación de la autovía y distintos barrios.

Dijo que mañana estas maquinarias comenzarán a emplearse y serán puestas a disposición del Comité de Emergencia y del Ministerio del Interior.

Por su parte, David Acosta de la Uocra dijo que “como lo manifestó el gobernador Osvaldo Jaldo, estas maquinarias vienen a generar puestos de trabajo algo que no se vio en la pandemia y de un gobierno anterior que no generó obras”.

“Esta entrega es para distintos sectores lo que crea que los compañeros se capaciten en el uso de estas máquinas”, dijo.