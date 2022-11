16/11/2022 - Teatro

"Jubilados al ataque" en los jueves de Beckett´s

Este jueves 17 de noviembre, a las 21 hs vuelven los “Jubilados al ataque” a Beckett´s, 25 de Mayo 783, para brindar un viaje musical a través de varios géneros que van desde melódicos, tangos, valses, ritmos latinoamericanos, cumbias y cuartetos.

Para este grupo integrado por 12 cantantes con una gran meta, y un gran desafío: cantar. En palabras de su directora artística, cada uno, cada una trae su talento, sus sueños, sus posibilidades y también sus limitaciones, su larga experiencia de vida y sus inquietudes y urgencias del momento. Y así, todos llegan dispuestos a trabajar y a brindarse el placer de la música.

Y es ahora el momento de compartirlo con el público tucumano.

Sobre el elenco

Cantarán Adolfo Assad, Cristina Alzogaray, Cuca Danna, Marta Formoso, Tania Mariel, María Luisa Martínez Ciammarello, Carmen Nora Sosa, Guillermo Totongi, Marta Varela, Nito Varela, Jorge Villagra y Patricia Juárez.

La dirección artística está a cargo de Patricia “La Pato” Juárez, cantante y docente de extensa trayectoria en el ámbito musical y teatral. Actualmente directora del espacio cultural TALLER NONINO SUR y profesora de canto en EPAM.

Asimismo, Adolfo Assad, creador e impulsor de este grupo, posee una nutrida carrera teatral donde se ha desempeñado como dramaturgo, actor, director y ha obtenido numerosos premios en su extensa carrera.

Sobre el grupo

El proyecto comenzó en al año 2015 por iniciativa de Adolfo Assad, junto a tres amigas que se jugaron a subir al escenario del Patio de Comidas de la Terminal cuando un amigo les prestó un micrófono.

El grupo inicial fue creciendo con el aporte de otros integrantes y se llamó “Viva la vida, viva la música”. En sus comienzos llevaron sus canciones a residencias de adultos mayores recorriendo gran cantidad de geriátricos de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Banda del Río Salí.

Actuaron bajo el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia en Plaza Independencia y en dependencias de la Universidad San Pablo T, en eventos de promoción de actividades culturales de adultos mayores. Participaron asimismo de los precitados eventos en forma virtual durante la pandemia.

Luego su derrotero los llevó a escenarios y espacios artísticos: Sala Nonino Sur, Bar Siglo 21, Sala Círculo de la Prensa, Beckett`s y otros.

Sobre la directora

Patricia Juárez entra en contacto con los adultos mayores a partir de su tarea como docente de canto en el EPAM de la UNT.

La música moviliza sensaciones, trae recuerdos y añoranzas, evoca lugares y momentos, nos pone nostálgicos y nos llena de alegría. La experiencia del canto nos contacta con todas esas situaciones sólo por nombrar algunas. Compartirla con adultos mayores a mí, particularmente me otorga un plus que va más allá de la docencia, que es un aspecto importante de mi actividad de musical. Trabajar con adultos mayores me compromete en la búsqueda de herramientas diversas conforme cada persona que se acerque con la inquietud de cantar.

En 2022 se integra a “Jubilados al Ataque” donde comparto escenario con ese grupo que aborda variados géneros y estilos.

Por otra parte, como actividad independiente dirije talleres y dicta clases de canto popular para adultos en la Sala Nonino Sur. Ha dirigido numerosos espectáculos de canto popular en espacios como Siglo 21 y la propia Sala Nonino Sur.