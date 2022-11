AMPLIAR El paro en Santa Cruz continúa

15/11/2022 - 25 días de paro

Municipios bolivianos denuncian intentos de "separatismo" agitados por Camacho y los cívicos

La FAM que representa a más de 340 municipios advirtió, en un pronunciamiento público difundido ayer, que los promotores el paro cívico como Rómulo Calvo, Fernando Camacho y otros actores del Comité Interinstitucional demostraron en el cabildo sus verdaderas vocación autoritaria, antidemocrática y separatista.

Sigue.

“Rechazamos de manera enfática las amenazas vertidas por estos actores políticos que, mal utilizando un cabildo, hacen gala de su vocación antidemocrática y de autoritarismo, intentando imponer plazos a los departamentos para que se sumen a sus demandas, lo que consideramos un chantaje”, se lee en el comunicado de la FAM.

La ciudad de Santa Cruz cumple este martes su día 25 del paro cívico caracterizado por puntos de bloqueo en las principales calles y avenidas que en semanas anteriores se convirtieron en escenarios violentos.

De acuerdo a información oficial, al menos cuatro personas fallecieron, más de un centenar de ciudadanos resultaron heridos y se reportó una sistemática violación a los derechos humanos.

El primer deceso se registró el 22 de octubre por enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra. La segunda y tercera pérdida se debe a accidentes fatales por cierre de vías con cables. La cuarta víctima fue un joven asesinado en un punto de bloqueo. A estos hechos se sumó una denuncia de violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales, entre otros actos.

Además, que grupos violentos radicales afines a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) promovieron actos de discriminación y racismo que el viernes 11 de noviembre desencadenó en la quema de la Federación Única de Trabajadores Campesinos y la toma de otras instituciones.

Este ente nacional condenó la ola de violencia y también las declaraciones de los promotores del paro que utilizaron el Censo con otros objetivos.

“Develaron sus intenciones desestabilizadoras, utilizando de pretexto el Censo de Población y Vivienda, generando caos y convulsión en su región, pero, además, tratando de llevar este escenario de violencia a todo el país”, cuestionó la entidad que aglutina a los municipios del país.

La FAM enfatizó que Bolivia es un Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, como lo establece en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Rechazamos también la instalación de debates que generen falsas expectativas sobre la composición del Estado y cualquier planteamiento separatista o federalista que amenace con anular la autonomía municipal, puesto que, el objeto nuestro es precautelar y defender nuestras autonomías”, remarca el documento.

Perdidas millonarias por el paro cívico

Al cumplirse los 25 días de paro cívico en Santa Cruz, este martes, la medida genera pérdidas económicas por más de $us 1.000 millones, según el analista económico Martín Moreira, y el mayor impacto se sentirá en los próximos meses con el deterioro económico, de producción y de empleo.

“Este dinero no se lo va recuperar nunca, es un dinero perdido. Las industrias, las empresas, los emprendedores, las pequeñas empresas y las tienditas, han perdido ese dinero. Lo que si se tiene que hacer es tratar de que la economía vuelva a ser igual que antes que el paro; es decir, que las industrias vuelvan a generar productos y se empiece a generar mercado interno”, explicó Moreira en declaraciones a Fides Tv.

Detalló que por ejemplo el agro perdió $us 220 millones, las ventas por mayor y menor $us 205 millones, transporte y almacenaje $us 111 millones, la construcción $us 85 y turismo $us75 millones, entre otros.

Precisó que la reactivación en la macroeconomía se verá en cómo las industrias empiezan a operar, pero en la microeconomía tomará mucho más tiempo, al ser las más vulnerables a los conflictos.

A tiempo de reportar un daño económico por más de $us 720 millones solo en Santa Cruz, el Gobierno recordó que la medida de presión va en contra de los indicadores económicos del país como el descenso de la tasa de desempleo, una inflación de 2,9% y un crecimiento económico cercano al 4,1%, que destacan respecto a otras economías del mundo.

El domingo, el Comité Cívico cruceño anunció que la medida de presión -que empezó el 22 de octubre- continuará por 72 horas más, tiempo para que se cumplan otras de sus exigencias. Posterior a ello muchos sectores de la ciudad comenzaron a normalizar sus actividades, en tanto que en otros se mantienen puntos de bloqueos.