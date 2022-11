09/11/2022 - Atentados

Con ataques incendiarios reciben a Boric en La Araucanía

Nuevos ataques incendiarios se produjeron ayer en la región indígena de la Araucanía a sólo horas de la primera visita a la zona del presidente de Chile, el frenteamplista Gabriel Boric.

Sigue.

Un grupo indeterminado de sujetos prendió fuego a un inmueble y vehículos en el sector Bajo Meco, en la comuna de Lautaro, en el sur del país.

El ataque se produjo a horas de la llegada de Boric, quien visitaría Angol y otras ciudades, con el fin de buscar respuestas a la violencia que se vive en la zona (que han tenido un descenso en los últimos dos meses), y también dar respuesta a las demandas del pueblo ancestral mapuche de restitución de tierras.

Versiones de la prensa local señalaron que el mandatario llegará a la capital regional Temuco y recorrerá también las provincias de Cautín y Malleco.

Previo al viaje, Boric escuchó las preocupaciones de los legisladores de la región centradas en el tema de seguridad y en se reunirá con los alcaldes.

La bancada del derechista partido Renovación Nacional pedirá a Boric que se declare inconstitucional a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo fundador se encuentra detenido desde septiembre por incitación a la violencia.

El diputado Jorge Rathgeb dijo al diario El Mercurio que junto con el estado de excepción que se ha aplicado en la región, también debe acelerar "otras medidas que duermen en el Congreso, como la ley de usurpaciones, inteligencia, el robo de insumos agrícolas, porque el tema del robo de madera ha sido exitoso hasta ahora".

Su par Miguel Mellado le solicitará que "de una vez por todas aumente el contingente de militares y carabineros en la zona".

Relató que "estamos a fin de año, se vienen las cosechas, dónde vienen también las extorsiones a los agricultores y presiones para que ellos paguen una cierta cantidad de coima para poder sacar lo que es el producto de su trabajo durante el año y lo hacen para producir. Eso es lo que está sucediendo allá y con estado de excepción".

El senador del oficialista Partido Por la Democracia, Jaime Quintana, advirtió que "ninguna visita de un primer mandatario por si sola resuelve de manera automática los problemas que allá existen" pero valoró el viaje y anotó que "esperaría que en esta visita pueda dar una respuesta a aquellas necesidades donde hay un conflicto y requieren un diálogo y una solución política".

Mientras la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el nuevo atentado en La Araucanía "no va a impedir la presencia del presidente", la CAM llamó a "repudiar y combatir" estrategia del Gobierno, la cual, dijo, "obedece a los intereses de la oligarquía".

Tohá sostuvo que "no tenemos cómo evaluar todavía si (al ataque) tienen que ver con una reacción o crear un clima producto de que se acerca una visita presidencial que ya hace tiempo venimos anunciando".

Añadió enseguida que "lo que sí podemos decir es que no quepa ninguna duda que eso no va a impedir la presencia del presidente y esa no es la razón por la cual se ha esperado a esta fecha para realizar la visita". Explicó que la tardanza tiene que ver "con preparar condiciones para tener una visita sustantiva, que a nadie le quepa duda que el presidente va a la región solo para decir 'ya pasé por aquí'".

En cambio, la CAM sostuvo que la visita "forma parte de una estrategia del actual gobierno, que busca legitimarse frente a sectores que aceptan las migajas institucionales de un sistema en crisis. Su viaje al Wallmapu obedece a los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que confrontan directamente con la causa mapuche, toda vez que bajo su gobierno se han agudizado las estructuras de dominación que históricamente hemos combatido".