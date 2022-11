AMPLIAR Rodríguez visitó a Jaldo

"Me encuentro en Colón y ojalá todo se solucione lo antes posible"

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo y abordaron diferentes temas. "Siempre nos ayuda en Simoca", agregó el futbolista.

Este martes, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a Luis Pulga Rodríguez, donde tocaron diferentes temas.

"Como siempre cada vez que termino los campeonatos lo vengo a visitar para agradecerle por estar siempre a disposición, además mi hermana es concejal", manifestó el simoqueño.

El jugador de Colón aseguró que no hablaron de política, porque en un momento se especulaba con una posible candidatura. "Solo lo vengo a visitar, me preguntó cómo terminé el año y cómo va creciendo el complejo deportivo en Simoca que es mío. En el futuro veremos que pasa, una vez que termine el fútbol podría ser", sostuvo Rodríguez, quien dejó una puerta abierta a la política. ¿Sigue en Santa Fe? En cuanto a su continuidad en el Sabalero, contó que tiene un año más de contrato. "Me encuentro en Colón y ojalá todo se solucione lo antes posible, pensando en el futuro de uno".

Análisis sobre el Mundial

El ex Decano expresó que "hay muchas expectativas con este equipo que viene trabajando muy bien. Son una familia y tienen la misma ilusión de todos, que es poder traer la Copa a la Argentina. Es el último mundial de Messi y ojalá que el fútbol le regale esa copa del mundo, después de todo lo que nos regaló él".

Por su parte, el gobernador Jaldo se expresó en su cuenta de Twitter sobre la visita del Pulga: "Es siempre una alegría recibir a Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez, quien estuvo acompañado por su hermano Walter Rodríguez y su hermana Karina Rodríguez, concejala de Simoca. Durante el encuentro conversamos sobre la actualidad de nuestra provincia, particularmente sobre la querida ciudad de Simoca de donde es oriundo. Además dialogamos sobre la importancia de inculcar la práctica deportiva en las y los jóvenes tucumanos y en las acciones que lleva adelante este Gobierno para acompañar y potenciar las diversas disciplinas".