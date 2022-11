07/11/2022 - Injerencia externa

¿Nuevo intento de golpe de Estado en Bolivia?

Mensajes filtrados de diversos grupos de WhatsApp y algunas páginas y perfiles de Facebook y Twitter tuvieron un seguimiento en los últimos días en los que se evidenció que "guerreros digitales" del extranjero, especialmente de Estados Unidos y Chile, buscan manipular a la opinión pública para promover repudio contra el gobierno del presidente Luis Arce. Esta estrategia ya se aplicó en 2019 y derivó en el golpe de Estado contra Evo Morales.

De acuerdo con la información, estos expertos digitales bombardean con videos, memes y hasta noticias falsas contra el Gobierno nacional las 24 horas, con el fin de generar rechazo a la gestión del actual gobierno.

Como se muestra en las capturas de pantalla, se ve claramente que un usuario, con número de teléfono cuyo código pertenece a Estados Unidos, envía permanentemente mensajes para apoyar la campaña del paro cívico en Santa Cruz, en busca de un censo en 2023, una medida que desde el Gobierno nacional se ha considerado como una excusa para promover un de golpe de Estado.

Asimismo, se hizo una revisión en diferentes páginas de Facebook y se encontraron algunas como “Mucha Bierdanga”, en la que se encontraron publicaciones despectivas hacia ciudadanos a los que, sin algún tipo de argumentación, los vinculan el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de gobierno.

Además, existen perfiles falsos operados por los denominados “guerreros digitales” que hacen crecer el alcance de este tipo de publicaciones, como el caso del perfil de Edson Núñez Méndez.

En noviembre de 2019, cuando ocurrió el golpe de Estado contra Evo Morales, el activista contra la desinformación digital, Julián Macías, reveló que entre octubre y noviembre de ese año se crearon más de 92.000 cuentas en Twitter, de las cuales más de 50.000 eran falsas, que ayudaron a promover los mensajes en favor de Luis Fernando Camacho, en

aquel entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, para acrecentar el movimiento de desestabilización que se dio contra el gobierno de Morales.

Algo similar ocurre ahora en Twitter, con perfiles falsos que ayudan a incrementar la interacción y el alcance de los mensajes de políticos opositores al gobierno de Luis Arce, como se evidencia en las siguientes imágenes, donde una cuenta falsa comparte y comenta las publicaciones de Agustín Zambrana, quien manifiesta en su cuenta de Twitter que es director de El Bunker.

Macías indica que realizó un estudio para analizar la campaña que promovió el golpe en redes sociales contra Morales. Entre sus resultados, encontró lo siguiente: “Sí, sorpresa. La cuenta que más ha apoyado las campañas a favor del golpe, con más de 13.000 tuits es la de @suarezluis, un programador del ejército de los USA que tiene su propia aplicación para automatizar RTs. La 1ª parte del vídeo son datos, la 2ª especulación”.

Estos elementos evidencian que, desde Estados Unidos, operan permanentemente para desestabilizar los gobiernos progresistas en Bolivia.

En noviembre de 2020, el expresidente Evo Morales acusó a Estados Unidos de promover el golpe de Estado contra su gobierno por el interés en el litio boliviano e incluso señaló al dueño de Tesla, Elon Musk, de financiar movilizaciones para derrocarlo.

Parece que Bolivia, que posee la mayor cantidad de recursos de litio del mundo, sigue en la mira por esta riqueza natural, y por esa razón, su actual gobernante, Luis Arce, pedía a las Naciones Unidas (ONU) en septiembre pasado, medidas que garanticen la soberanía boliviana sobre ese metal.

“Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respetan la soberanía y la no injerencia, y que enfrentan pueblos por el control de sus recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales”, manifestó el Jefe de Estado boliviano, durante el 77 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de ONU.

“Rechazamos todo tipo de injerencia y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país, con el afán de controlar el litio”, agregó el dignatario, al referirse a lo manifestado por la Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien en julio pasado dijo que el llamado “Triángulo del litio”, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira del país norteamericano.