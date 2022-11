AMPLIAR Paro indefinido con bloqueos al ingreso de Santa Cruz de la Sierra

04/11/2022 - Censo

Gobierno responsabiliza a Camacho por las pérdidas que ocasiona paro indefinido

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó ayer viernes que, en 14 días de paro en Santa Cruz, los diferentes sectores productivos del país perdieron más de $us 500 millones y afirmó que este daño económico es responsabilidad del gobernador Fernando Camacho.

En conferencia de prensa, la autoridad indicó que, a consecuencia del paro en Santa Cruz, que inició el 22 de octubre y hasta este viernes cumple 14 días consecutivos, el sector agropecuario reporta la pérdida de $us 128,8 millones ($us 9,2 millones por día).

Ventas al por mayor y menor perdió casi $us 120 millones ($us 8,5 millones día); industria manufacturera, $us 73 millones ($us 5,2 millones día); transporte y almacenamiento, $us 65 millones ($us 4,6 millones día); construcción, $us 49 millones ($us 3,5 millones día); alojamiento y turismo, $us 44 millones ($us 3,2 millones día); otras actividades y servicios, $us 17,7 millones ($us 1,3 millones día); y actividades artísticas y entretenimiento cerca de $us 7 millones ($us 500.000 día).

“Acumulando, en estos 14 días, (son) más de 500 millones de dólares de pérdida”, afirmó.

Recordó que la economía nacional fue afectada por la pandemia del Covid-19 y las decisiones del gobierno transitorio, por lo que entró a una etapa de reconstrucción en la que se prioriza la demanda interna, la producción, mejorar la salud, con diferentes medidas.

Sin embargo, ello se ve perjudicado a consecuencia de una “medida extrema e irracional”.

“El culpable de estas pérdidas es el Comité Cívico de Luis Fernando Camacho; por lo tanto, hacemos responsable de las pérdidas ya acumuladas de más de 500 millones al gobernador de Santa Cruz y de las que van a seguir viniendo si sigue con esa postura inflexible de no levantar el paro”, dijo.

La autoridad le pidió al gobernador Camacho a deponer actitudes y a dejar de hacer sufrir al pueblo cruceño manteniendo el paro indefinido, el cual se pretende extender a escala nacional, en una etapa de reconstrucción económica.

Con las diferentes medidas de reactivación y reconstrucción, el Gobierno cuidó que la inflación no aumente en Bolivia, en relación a otros países del mundo donde ese indicador crepó más del 10%.

“Las predicciones (de los organismos internacionales) para el 2023 son que el mundo va a entrar en una recesión no vista hace más de 30 años y nosotros (en Santa Cruz) nos damos el lujo como país de bajarle puntos de crecimiento a la economía. Eso no puede ser posible”, manifestó.

El titular del Ministerio de Economía insistió que el paro indefinido cruceño va en contra de los más humildes, que viven de lo que ganan al día, pero también afecta a otros sectores que “se estaban recuperando”.

El paro es promovido por el Comité Interinstitucional – agrupado por el gobernador Camacho; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar; el cívico Rómulo Calvo y otros sectores–, que demanda el Censo de Población y Vivienda en 2023.