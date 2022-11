02/11/2022 - Criptomonedas

¿Por qué pese a la caída en Bitcoin podría ser el mejor momento para ingresar?

El mercado de las criptomonedas ha crecido mucho en los últimos años para integrarse cada vez más en nuestra realidad financiera cotidiana.

Hoy en día, a pesar de la caída en Bitcoin el mercado se mantiene muy activo y sigue siendo masivo, es decir, que llega a una gran cantidad de usuarios y consumidores, por lo que hay varias circunstancias que puedan facilitar el ingreso a este mercado, mostrando que este puede ser un muy buen momento para ingresar.

En primer lugar, gracias a la caída del Bitcoin, se limpió un poco el mercado cripto de toda la gente que estaba en él simplemente para especular y que no usaba la criptomoneda. Además, este valor bajo del Bitcoin, abre la ventana para que cualquier persona que quiera ingresar al mercado pueda hacerlo con un capital razonable, un capital al que pueden acceder la mayoría de las personas. Más aún en un país como Argentina donde constantemente se buscan nuevas oportunidades de inversión. Gradualmente, con la subida que tuvo el año pasado, ya se encuentran bitcoins en algunos locales y pese a la bajada de este año, muchas personas conocen, tienen, utilizan y ahorran en bitcoins.

“Hace no mucho, ibas caminando y notabas que no era fácil encontrar un local donde puedas comprar cripto y no había tanta tecnología aplicada al mercado cripto. Sin embargo, esa realidad empieza a cambiar y con el consumo cada vez más masivo de las criptomonedas, éste se vuelve más conocido y más personas se involucran en el mismo para solucionar sus problemáticas y así mejorarlo” afirma Facundo Casal, CEO de South American Miners, primera startup en Latinoamérica en crear granjas de bitcoin con el sistema de refrigeración por inmersión en líquido.

Por otra parte, gracias a la caída del bitcoin también se vio para los mineros mayor posibilidad para ingresar. Ya que si bien no se recomienda especular con el precio y no es la idea meterse en temas de trading porque simplemente se estaría especulando con comprar algo barato que uno siente que después puede llegar a valer más caro, la realidad es que para la minería es un excelente momento para entrar porque los equipos y herramientas para minar Bitcoins se encuentran mucho más baratos debido a esta caída del bitcoin. Por ejemplo un S19JPRO, que es uno de los mineros bitcoin ASIC más potentes y eficientes del mercado, estaba en el país a 18.000 dólares en noviembre de 2021 y hoy se encuentra en 6500 dólares.

Por lo que podemos decir que es un buen momento para meterse en el mercado de minería de Bitcoins porque ciertamente es mucho más barato ingresar. Además, minar bitcoin hoy es más valioso, no necesariamente por la cotización, sino por la popularidad ya que cada vez más gente las utiliza y eso les da un mayor valor como puede tener el dólar. Es importante remarcar que el valor tanto del bitcoin como del dólar es difícil de analizar, no sabemos dónde está el equilibrio en la compra y en la venta. Sin embargo, la minería es un servicio que se le da a la red por lo que no funciona de la misma manera que las inversiones.

Asimismo, vemos que cada vez se hace más eficiente la minería de bitcoin ya que algo que se criticaba mucho en sus comienzos era que el consumo energético que demandaba minar bitcoin para emitir estas monedas y asegurar la red era demasiado alto. Ahora se han reducido muchísimo los costos energéticos para la minería de bitcoin para hacerlo más accesible, eficiente y sustentable.

Analizando estas variables, es un excelente momento para ingresar al mercado de la minería de bitcoin a pesar de su caída ya que los costos se han reducido mucho y el mercado se ha vuelto mucho más masivo. Esto genera que el propio mercado vaya tomando una postura cada vez más eficiente y sustentable, con nuevas soluciones a las problemáticas que existían a la hora de minar bitcoin.

En este contexto, Facundo Casal opina que “esta ventana es un excelente momento para ingresar porque seguramente después del próximo Halving en el 2024, el precio de los equipos sea demasiado alto y el precio de bitcoin sea también demasiado alto para que cualquier persona pueda entrar y ahí va a haber una diferencia en la competencia”.

En consecuencia, se debe destacar que es probable que el bitcoin en un futuro suba. Casal señala la importancia del Halving que seguramente se de en 2024. Entendemos por Halving como el proceso que reduce de forma periódica a la mitad las recompensas por la creación de bloques en el mercado de las criptomonedas, con el objetivo de frenar la emisión. Con ello, el beneficio por minar nuevos bloques se reduce a la mitad, lo que implica que los mineros reciben un 50% menos bitcoins por verificar las transacciones.

Los halvings de bitcoin tienen lugar cada 210.000 bloques (aproximadamente cada cuatro años), y se producirán hasta que la red haya generado una oferta máxima de 21 millones de bitcoins. Por eso, puede llegar a haber mucha diferencia en la competencia de quienes entraron al mercado antes del próximo Halving y quienes lo hicieron después. Los de antes del Halving van a tener una gran ganancia y seguramente reinvertirán parte de lo ganado en nuevos y mejores equipos, mientras que para alguien nuevo que venga de afuera le va a resultar muy difícil competir contra eso. Va a ser algo reservado a grandes empresas con grandes capitales para invertir. Entonces hoy es una buena ventana para empezar a invertir ya que cuando se de el Halving verá los frutos de esa inversión.

Finalmente, es importante diferenciar entre minería de criptomonedas y minería de bitcoin. Bitcoin, si bien es una criptomoneda, es más visto como un commodity como puede ser el oro. Bitcoin necesita de los mineros por la forma en la que está diseñado ya que está pensado como un commodity digital. Mientras que otras monedas si bien son minables, lo hacen principalmente para atraer publicidad como el caso de Ton, la criptomoneda que creó Telegram, que es la plataforma de chat parecida a Whatsapp. Simplemente se emitía cada X tiempo y requería que uno estuviera conectado a la computadora, pero realmente no estabas minando, sino que por estar conectado con esa potencia te daba recompensas en moneda, no estaba dando ningún uso a diferencia de bitcoin, por lo que es importante diferenciar criptomonedas en general de bitcoin. Bitcoin se va a poder seguir minando, va a ser rentable minar y va a ser útil, después habría que analizar después individualmente en qué proyecto de cripto que alguien decida minar.

En conclusión, el mercado de criptomonedas sigue con muchas posibilidades de crecimiento. La caída del bitcoin genera una reducción en los costos para minar e invertir en criptomonedas que le permite a cualquier persona ingresar al mercado colocando un capital razonable. Sin embargo, esta situación es probable que cambie luego del próximo Halving por lo que se puede decir que este es un buen momento para ingresar en el mercado de las criptomonedas.