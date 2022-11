01/11/2022 - En General

Los jubilados ya pueden viajar gratis en el transporte público en Tucumán

Desde hoy, los jubilados viajan gratis en el transporte público de pasajeros de toda la provincia gracias al Boleto Gratuito. La medida fue dispuesta por el Gobierno de Tucumán para que los adultos mayores puedan trasladarse para realizar trámites, ir al médico o, simplemente, visitar a sus familiares.

La semana pasada inició la entrega de planchas del beneficio que consiste en 16 viajes gratuitos en colectivos urbanos, interurbanos y rurales de la provincia.

Mientras tanto, hoy continúa la preinscripción a través de Internet, y de forma presencial en el Teatro Mercedes Sosa, en el Hipódromo de Tucumán en la Capital y en los puntos asignados en el interior.

El gobernador Osvaldo Jaldo tomó la firme decisión de poder ayudar a todo el segmento de jubilados para poder beneficiar a lo que hace a su traslado diario”, subrayó esta mañana el secretario de Transporte de la Provincia, Benjamín Nieva quien remarcó que hasta hoy suman 50.000 inscriptos”.

Asimismo, sostuvo que: “Es una gran herramienta que tenemos para poder ayudar en la economía de los jubilados que, desde hoy, pueden utilizar de forma gratuita los servicios urbanos, suburbanos, área metropolitana y rural”.

Emoción y gratitud

Esta mañana, en el Hipódromo, cientos de adultos mayores que se acercaron a recibir su beneficio agradecieron la medida al Gobierno provincial. "Esta decisión fue muy buena porque muchos jubilados no llegábamos al mes y esto ayuda, especialmente para quienes no están sanos y tienen alguna enfermedad. El colectivo se necesita siempre”, dijo Fabiana del Valle Farías.

Estoy muy emocionada porque hace tres meses que no veo a mis nietos porque no me alcanzaba para viajar. Ahora con este beneficio podré ir a visitarlos y con lo que me ahorre podré comprar aceite para cocinar”, expresó María Lizárraga.

Con la misma alegría, Silvia Arias expresó: “El Gobernador se acordó de los jubilados”.

¿Cómo preinscribirse?

Los interesados deben acceder a www.tucuman.gob.ar y completar el formulario con sus datos personales. En las 48 horas hábiles posteriores de la preinscripción, recibirá un email en el que se informará si fue beneficiado con el Boleto Gratuito o si se rechazó su solicitud.

También puede consultar el estado de su trámite ingresando al mismo sitio con el número de DNI.

Además, desde la Provincia, anunciaron que el mismo se realiza por única vez.

Requisitos para la preinscripción

Residir en la provincia de Tucumán.

Ser jubilado/a.

No estar en actividad.

¿Cuál es el beneficio?

El Boleto Gratuito beneficia con 16 viajes gratuitos en colectivos urbanos, interurbanos y rurales de la provincia a jubilados inactivos, los que pueden seleccionarse del siguiente modo:

• Opción 1: 8 (ocho) boletos para el área Metropolitana + 8 (ocho) boletos para el área Rural.

• Opción 2: 16 (dieciséis) boletos para el área Metropolitana (línea 1 hasta la línea 142).

• Opción 3: 16 (dieciséis) boletos para el área Rural.

Se puede elegir sólo una opción y se deberá presentar el troquel del boleto y su DNI, dado que el beneficio es personal e intransferible.

¿Dónde lo retiro?

Solo por este mes, los jubilados deben retirar la plancha de boletos en el Hipódromo o en los lugares habilitados, personalmente y con su DNI (Documento Nacional de Identidad), informaron. A partir de diciembre les llegará al domicilio una tarjeta plástica para viajar que se acreditará automáticamente cada mes.