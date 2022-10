AMPLIAR Civiles armados reprimen a marcha de apoyo al Censo 2023

30/10/2022

Racismo, discriminación y violencia marcan el paro cívico de Camacho y Calvo en Santa Cruz de la Sierra

El racismo, la discriminación y la violencia recrudecieron en Santa Cruz, en lo que va del paro cívico convocado por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo, actores también de la crisis de 2019. Uno de los últimos hechos se dio en Concepción, donde gente vinculada a los cívicos agredió a indígenas ayoreos y los amenazó con su expulsión del municipio.

Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo y paraestatal del Comité pro Santa Cruz, atacan y generan enfrentamientos con sectores sociales que se oponen al paro cívico, como lo que ocurrió en el Plan 3.000, bastión de gente opuesta a las acciones de los cívicos.

La noche del viernes, al menos 50 personas relacionadas con los cívicos y Camacho se trasladaron hasta la sede sindical de las Mujeres Bartolina Sisa y arrojaron con bolsas de basura a las mujeres que se encontraban descansando en la puerta de la vivienda.

El mismo 22, inicio del paro, fue asesinado a golpes en Puerto Quijarro una persona que rechazaba el paro. No solo eso, también los grupos violentes le exigen al alcalde Luis Chamby renunciar a su cargo.

En la capital cruceña otra persona quedó en estado de coma, como consecuencia de la golpiza que le propinaron cuando intentaba cruzar un punto de bloqueo con rumbo a su casa.

Se trata de una violencia organizada, similar a la que los grupos de poder cruceños ejecutaron en el “golpe prefectural” del 2008, que terminó con la expulsión del embajador de EEUU en La Paz Philip Goldberg y un revocatorio que ganó el entonces presidente Evo Morales, y el golpe de noviembre de 2019, con el saldo de muertos, heridos, secuestros, torturas y la quema de casas de quienes consideraban sus enemigos y “masistas”, sobre todo, dirigentes sociales, ministros y legisladores.

En redes sociales se puede observar un video en el que se ve al subgobernador Daniel Velásquez –designado por Camacho- pasearse amenazante por las calles bloqueadas y con un látigo con puntas de clavos, en un intento por levantar la protesta de indígenas en rechazo al paro cívico. En un cabildo, los citadinos decidieron la expulsión de la población ayorea de persistir en lo que consideran actos vandálicos, bloqueo contra el paro.

Las organizaciones populares y de naciones originarias como los ayoreos y guarayo se vieron obligadas a adoptar medidas de protección frente a los ataques de los “unionistas”, como el de anoche cuando interrumpieron la paz en el Plan 3000, en donde Camacho pretendía instalar un “cabildo”, por demás provocador.

A pesar de que el Encuentro Plurinacional determino por amplia mayoría, con aprobación de los gobernadores, alcaldes municipales, rectores de universidades públicas y autonomías indígenas originarias campesinas, someter a un estudio técnico la fecha de la realización del Censo Nacional, Población y Vivienda, y su inmediata aplicación a la redistribución de recursos económico en el mismo año, los cívicos intentan por la fuerza imponer al resto del país su posición de “Censo 2023, si o si”.

La economía de Santa Cruz está siendo severamente golpeada por el paro indefinido, aunque el mayor peso está sobre las familias más humiles que viven del día a día.

La marcha de interculturales de la Regional Guarayos, que se dirige a Santa Cruz fue emboscada y atacada en el municipio de Pailón por afines al gobernador Fernando Camacho con el saldo de varios heridos, entre ellos cuatro de gravedad.

No obstante, los dirigentes anunciaron que se reagrupan y continuarán con “más fuerza” la movilización rumbo a la ciudad de Santa Cruz para exigir la renuncia de Camacho y el levantamiento del paro cívico.

“Han hurgado el hormiguero, nosotros mismo vamos a entregar en sus manos la renuncia del gobernador, pedimos a los bolivianos que nos ayuden porque está destrozando la economía, son las mismas personas que en 2019 (protagonizaron la crisis y golpe de Estado) y si es necesario vamos dar la vida por el proceso de cambio, estamos más fuertes”, afirmó el ejecutivo de los Interculturales de la Regional Guarayos, Santo Humana, en un contacto con el sistema de RPOs.

La marcha partió el sábado desde la Chiquitania y en la mañana de este domingo retomó la caminata, tras pasar la noche en un campamento improvisado. Participan varias organizaciones de Guarayos, Cuatro Cañadas, San Julián y de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, entre otras.

“Dejaron pasar una parte del grupo y nos emboscaron a otro”, relató e informó que en la emboscada golpearon a los marchistas, incluidas mujeres embarazadas, con el saldo de varios heridos que fueron evacuados a los hospitales de Pailón y Cuatro Cañadas por la gravedad de sus heridas.

El dirigente intercultural Rony Carvajal informó que existe una persona “gravemente malherida”, por lo que será trasladada a la ciudad de Santa Cruz, posiblemente, está “en estado de coma”.

Los ejecutivos de las organizaciones que participan de esta movilización se declararon en la clandestinidad.

Humana afirmó que a pesar de las bajas, en las próximas horas, retomarán la marcha, una vez que se reorganicen porque “no se sienten derrotados, sino con más fuerza”.

El dirigente señaló que la movilización responde al “hambre de las familias” y a la escasez de alimentos debido al paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional liderado por Camacho y el cívico Rómulo Calvo por la demanda de adelantar el censo, sin un respaldo técnico.

“Nosotros no queremos hacer daño a nadie, si no trabajamos no comemos, por eso reclamamos que no haya paro cívico”, insistió.

Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, mantienen el paro indefinido a pesar de las alternativas de solución planteadas por el Gobierno y respaldadas en el “Encuentro Plurinacional por el Censo con Consenso”. Se propuso que un trabajo técnico defina la fecha del censo, independientemente si es en 2023 o 2024.

El paro cívico, que va en su noveno día, ha generado pérdidas económicas en diferentes sectores del departamento, particularmente, a las familias que viven del día a día.