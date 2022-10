26/10/2022 - cine

Presentarán dos películas basadas en obras de Di Benedetto

Desde este domingo, los cinéfilos tucumanos podrán disfrutar con entrada gratuita en el Espacio INCAA Tucumán en el Teatro Orestes Caviglia (San Martín 251), de dos producciones nacionales basadas en obras del gran escritor argentino Antonio Di Benedetto: “Zama” dirigida por Lucrecia Martel; y “Aballay, el hombre sin miedo”, de Fernando Spiner.

Zama narra la historia de Don Diego de Zama, un oficial español del siglo XVII asentado en Asunción, a la espera de su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que espera ser reconocido por sus méritos, pero en los años de espera pierde todo. Es por ello que decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre. Está basada en la novela existencial de Di Benedetto, escrita en 1956. Se verá el domingo a las 21, lunes a las 19 y martes a las 18.

Por su parte, Aballay, el hombre sin miedo, así como el cuento del mismo nombre que Di Benedetto escribió en cautiverio durante la última dictadura militar, se clava con fuerza en la salvaje historia argentina del siglo XIX, encarnando el western criollo definitivo: uno en el que convergen el Far West norteamericano, y nuestra sanguinolenta gauchesca cinematográfica, de Nobleza gaucha al Juan Moreira de Favio, con Pampa bárbara de Fregonese en el horizonte.

Tras degollar a un hombre durante el asalto a una caravana, Aballay cruza su mirada con la del aterrorizado hijo de su víctima, y algo se quiebra dentro de él. A partir de ese encuentro, espantado de sí mismo, el gaucho criminal decide tomar la lección de los místicos estilitas penitentes que purgaban sus pecados subiéndose a una columna de la que no bajaban por el resto de su vida, para hacer lo propio: montar su caballo para ya no descender nunca más. Los años lo convierten, ante la mirada del pueblo, en una suerte de santo, pero la imagen de los ojos de aquel chico no lo abandona y sabe que en cualquier momento volverán por él clamando venganza. Se verá el domingo a las 19 y el lunes a las 21.