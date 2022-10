14/10/2022 - Teatro

Llega todo el stand up de la mano de Juan Barraza con su "Garabato controlado"

La única presentación será este sábado 15 de octubre, a las 22 hs, en el salón auditorio del Centro Cultural Virla, 25 de Mayo 265.

Única presentación el sábado 15 de octubre, a las 22, en el Centro Cultural Virla

Se presenta por primera vez a Tucumán, de la mano de ComedyArte Stand Up, el reconocido comediante de stand up Juan Barraza, presentado su show “Garabato controlado”, celebrando más de 15 años en los escenarios.

El show de este referente indiscutido del género, fue escrito durante la pandemia. Además contará con la participación como invitados de Alberto Fortini y Juancito Aráoz, del grupo anfitrión.

Entradas disponibles en https://www.boleteria.com.ar/p/comedyarte/evento/juan-barraza-en-tucuman-e916

Sobre Juan Barraza

Juan Barraza es comediante de Stand Up desde el 2006. Grabó seis especiales para Comedy Central y tiene cinco álbumes de comedia en Spotify, donde fue el primer comediante en subir shows de Stand Up en vivo.

Se desempeñó como guionista para otros espectáculos y escribió humor gráfico para la sección online del diario La Nación. Trabajó también como guionista y humorista en radio (Radio La Red AM910 y Rock&Pop FM95.9 entre otras).

Se presentó en más de cincuenta ciudades del país además de Uruguay, Perú, Colombia, México y España. Hace más de diez años dicta cursos iniciales de escritura de humor y seminarios para comediantes. Llevó sus seminarios para comediantes a Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, Posadas, Corrientes, Tandil entre otras ciudades.

Sobre ComedyArte

· Alberto Fortini: 9 años de Stand Up, más de 150 presentaciones. Me inicio con la escuela Señales de Humor, de BUE, Luego trabajo con el grupo Club de la Comedia, luego Tucson Comedy, hasta que hace tres años formamos ComedyArte Stand Up. Hice gira a Rosario de la Frontera, Santiago, Paraná, Santa Fe, Rosario y 2 shows en BUE, con la gente de Martín Pugliese. Seminarios de 2o nivel con Señales de Humor, Juan Barraza, Martin Pugliese, Rocco. Shows y talleres on line durante la pandemia. Shows en distintos bares, eventos particulares, teatros (Círculo de la Prensa, Virla y Rosita Avila).

Juancito Araoz: Se inició en el Stand Up hace 4 años. Una vez creado ComedyArte comenzó a incorporar de a poco la magia. Normalmente oficia de presentador. Estuvo en teatros destacados de Tucumán (Centro Cultural Virla, Círculo de la Prensa, Teatro Municipal Rosita Avila, Teatro Alberdi, etc). Actúo también en Rosario de la Frontera, Paraná, Santa Fe, Buenos Aires. Realizó seminarios con Martín Pugliese, Señales de Humor, Juan Barraza, entre otros.