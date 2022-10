AMPLIAR Se juega en La Ciudadela

09/10/2022 - Primera Nacional

El Santo necesita ganar para pensar en las semifinales del reducido

San Martín de Tucumán y Flandria se miden este lunes a las 15 en el estadio Estadio La Ciudadela, en un partido de la fecha 37 de la Primera Nacional.

En el torneo, El Santo viene de empatar ante Gimnasia de Jujuy por 1-1 mientras que Flandria viene de caer ante Tristán Suárez por 1-0.

Los conducidos por De Muner suman 63 puntos en la tabla de posiciones.

Por su parte, Flandria solo suma 31 unidades ubicándose al fondo de la tabla. Solo por encima de los descendidos Sacachispa y Santamarina.

Vibrante definición por el segundo puesto

San Martín, Gimnasia de Mendoza y Instituto de Córdoba buscarán el lunes, en la última fecha, quedarse con el segundo puesto del torneo de la Primera Nacional, que da la clasificación a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la LPF.

Con el título y el ascenso directo en manos de Belgrano, el premio mayor que quedó en juego es la segunda ubicación: hasta ahora es de Instituto (65 puntos), que recibirá a Deportivo Madryn, pero también tienen chances Gimnasia (64, visitará a Atlanta), y San Martín (63, recibirá en la "Ciudadela" a Flandria).

El tercero pasará a los cuartos de final y el cuarto a la primera rueda del Reducido con otros nueve equipos ya clasificados: All Boys, Estudiantes (BA), Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes (RC), Defensores de Belgrano, Riestra, Independiente Rivadavia y Deportivo Morón.