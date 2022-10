AMPLIAR Lula da Silva (izquierda) y Jair Bolsonaro (derecha). (foto: Ansa)

06/10/2022 - Balotaje

Mientras Bolsonaro pide disculpas a las mujeres, Lula parte de caravana por Sao Paulo

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió disculpas por haber sido ofensivo, al hablar ayer durante un encuentro con mujeres en el que se refirió a la pandemia del coronavirus, dentro de su campaña hacia el balotaje en el que se medirá con el exmandatario Lula da Silva.

"Hablé de más muchas veces, lo reconozco, ofendí a algunas personas de forma no intencional, me disculpo pero esto, fue al calor de una lucha de la vida contra la muerte en el caso de la pandemia", señaló el gobernante.

En Brasil la pandemia del coronavirus costó la vida de más de 686 mil personas e infectó 34,7 millones.

El candidato a la reelección por el Partido Liberal (PL, derecha) se reunió hoy en el Palacio de Alvorada, residencia oficial en Brasilia, con un grupo de legisladoras a las que explicó que por su "formación militar" está a acostumbrado a tomar decisiones riesgosas y urgentes.

Desde el inicio de la campaña, Bolsonaro ha sido llamado "genocida" por algunos dirigentes opositores debido a su supuesta decisión de retrasar la compra de vacunas.

En debates televisivos realizados en setiembre la excandidatoa presidencial, Simone Tebet, le reprochó a Bolsonaro su política sanitaria que "costó miles de vidas" y lo acusó de "corrupción" en las negociaciones para la compra de fármacos.

Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, conservador) anunció ayer su adhesión a la candidatura de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Con la campaña hacia el balotaje del 30 de octubre como telón de fondo Bolsonaro recibió hoy a gobernadores del norte y el centro oeste del país que le expresaron su apoyo.

Entre los jefes de gobierno se encontraba Ronaldo Caiado, del estado de Goias en el centro oeste, dirigente de la derechista Unión Brasil. Durante la pandemia Caiado, que es médico. polemizó con Bolsonaro y llevó adelante en Goiás medidas que alentaron la vacunación y el distanciamiento social.

Bolsonaro también se desdijo hoy de declaraciones dadas el miércoles cuando afirmó que su adversario Lula ganó la en la primera vuelta en la región nordeste porque allí hay un alto porcentaje de analfabetos.

En este inicio de la campaña hacia el segundo turno del 30 de octubre el exmilitar ha intentado reducir su rechazo en el electorado femenino y entre los votantes del nordeste, dos segmentos donde Lula se impuso con buen margen de distancia.

El primer turno de votación, realizado este domingo, le dio la victoria a Lula con el 48% contra el 43 % de Bolsonaro.

Lula realizó hoy su primer acto proselitista con foco en el balotaje, con una visita a la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial de San Pablo.

Allí fue donde el candidato del PT inició su carrera como dirigente sindical en los años 1970 y es la ciudad donde vivió durante décadas. "Mi adversario dice que gané porque el pueblo nordestino es analfabeto, tiene que saber que nosotros los nordestinos ayudamos a construir cada metro asfalto de este país", afirmó Lula.

"Nosotros no queremos ser albañiles nosotros queremos ser ingenieros, no queremos ser empleadas domésticas queremos ser doctoras, quien tenga una gota de sangre nordestina no puede votar en ese negacionista, a ese monstruo", agregó.

Los estrategas del PT decidieron que Lula realice buena parte de sus actividades proselitistas en el estado de San Pablo, el más importante del país, donde en la primera vuelta obtuvo el 40% contra el 47% de Bolsonaro.