06/10/2022 - En General

Educación y la Fundación YPF capacitan sobre energías renovables

Se llevó adelante el trayecto de formación docente denominado "Transición Energética y Energías Renovables".

En el marco de las actividades conjuntas que desarrolla el Ministerio de Educación, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, con YPF Luz y Fundación YPF; se llevó adelante el trayecto de formación docente denominado "Transición Energética y Energías Renovables". La propuesta estuvo destinada a docentes e instructores de escuelas técnicas, especialmente de la especialidad electromecánica. Los ingenieros Ignacia Sparo y Leandro Magri, son los encargados de la capacitación.

Entre otras cosas, los participantes trabajaron de manera teórica los conceptos de transición energética de combustibles fósiles a energías renovables y la transformación de energía cinética eólica a energía eléctrica a través de una turbina eléctrica. La parte experimental se realizó en el aula móvil de la Fundación YPF cuyo moderno equipamiento incluye sistemas de generación de energía renovable. El resto del trayecto formativo continuará de manera virtual en el campus digital de la Fundación YPF.

Alejandra Sánchez, coordinadora académica del CIIDEPT, afirmó: "Es importante esta articulación por la innovación qué significan las energías renovables y para luego transferir a nuestros alumnos estos conocimientos. La jornada culmina con un seminario y la visita de estudiantes al aula móvil para poder observar el equipamiento de Fundación YPF. Como nos pide nuestro ministro seguimos construyendo lazos con actores importantes e innovando en distintas áreas del conocimiento".

“La capacitación esta apuntada a formadores y a intercambiar saberes y conocimientos con otros profesionales del sector educativo, concretamente en transición energética. Esto tiene varios ejes, quizás el más conocido es de las energías renovables pero también aparece la eficiencia energética entre otros. La transición energética es algo transversal a toda la cadena de valor de la energía. Siempre hablamos de implementar energía solar, energía eólica en reemplazo de combustibles fósiles y eso es muy importante. La convocatoria fue buenísima, hay muy buena recepción realmente y nos vamos con un resultado satisfactorio", señaló Leandro Magri, ingeniero de la ONG Colectando Sol.

Graciela Baena, docente en la Escuela Técnica N°2 Obispo Colombres, sostuvo: "Me interesaba mucho la temática del curso porque no tenemos a las energías renovables tan presentes y creo que es algo importante. El curso me gustó mucho y el material es muy interesante".

José García, docente en las escuelas Técnica N°4 Juan XXIII y Técnica N°5, manifestó: "Es muy interesante la capacitación porque no sólo habla sobre energías renovables sino también sobre la forma de administrar eficientemente la energía que disponemos y hacia dónde va el futuro de este tipo de matriz energética. Para nosotros como formadores de alumnos es importante adquirir este tipo de conocimiento para poder llevarlo a la escuela y desarrollarlo".

El aula móvil de energías renovables de Fundación YPF se encuentra en el Centro de Innovación (José Ingenieros 260, Capital) ofreciendo tecnología innovadora y propuestas lúdicas de contenidos educativos sobre energías renovables y consumo eficiente.