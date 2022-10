AMPLIAR El presidente colombiano, Gustavo Petro, en su mensaje a la nación. (foto: EPA)

02/10/2022 - Debate

Proyecto de Petro para cobrar mayores impuestos a las grandes fortunas

El presidente Gustavo Petro lanzó ayer domingo una propuesta que desde ya se anticipa polémica y es la de reformar el marco fiscal, al argumentar que no hay el dinero necesario para comprar las grandes extensiones de tierra fértil que se necesita redistribuir entre los campesinos a fin de alcanzar la paz.

El mandatario aprovechó un espacio destinado a la revisión de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, para criticar al gobierno anterior por desentenderse de la pacificación local y de paso habló desde allí de asuntos económicos que son sensibles.

Petro dijo haber recorrido los "laberintos institucionales" y encontrar por su corredores que la administración de su antecesor, Iván Duque, no cumplió con el acuerdo de paz y no avanzó un ápice en el primero de los puntos de ese tratado que habla sobre reforma agraria.

"Lo que he encontrado", advirtió el mandatario, es que "el Estado, porque el gobierno coordina el Estado, tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz, esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado", argumentó, luego deslizó su propuesta económica.

"Debemos reformar el marco fiscal, debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo presupuestal no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían sus poseedores, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa", enfatizó.

El marco fiscal es una norma de 2003 que obliga al gobierno de turno a presentar un documento anual al Congreso y al país con las "proyecciones macroeconómicas y fiscales para las próximas diez (10) vigencias fiscales siguientes", según el Ministerio de Hacienda.

En su discurso, el jefe de Estado hizo un balance de cuentas sobre el número de tierras que se necesitarían para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las FARC.

Según Petro, serían necesarias al menos 3 millones de hectáreas fértiles ubicadas dentro de la llamada "frontera agrícola" para ser redistribuidas entre el campesinado.

De hacerse y de acuerdo con su versión, se cumpliría con lo pactado, se pacificarían regiones agobiadas por la violencia y el país podría aumentar su producción agrícola, uno de sus grandes sueños económicos.

En sus cuentas y para cumplir con ese propósito, el Presidente estimó que se necesitaría tener disponible en efectivo entre 6,9 mil millones de dólares y unos 13 mil millones de dólares, mucho más de lo que su gobierno espera alcanzar para atender múltiples necesidades sociales y de infraestructura el próximo año.

"¿Vale la pena romper la norma fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena una posibilidad de endeudamiento mayor del gobierno para cumplir los acuerdos de paz de las FARC? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierras y entregárselas al campesinado, dentro de la frontera agraria, para aumentar la producción alimentos y, por tanto, bajar los precios de los alimentos en Colombia?", cuestionó.

El Presidente argumentó que "comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia de la tierra de Colombia —de la tierra fértil— es una historia ensangrentada, es una historia violenta" y aseguró que "les compramos la tierra a precio de mercado".

Finalmente, Petro anticipó que "ya verán ustedes cuántas fuerzas van a intentar impedir que se haga", al justificar que "nos eligieron" para proponer un "cambio completo de la estructura del gasto público en Colombia, que en mi opinión vale la pena".