AMPLIAR El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. Foto: Jorge Mamani

30/09/2022 - Impertinente

Bolivia resta importancia a informe norteamericano sobre elecciones del 2019

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, exigió ayer viernes “respeto” al Gobierno de los Estados Unidos y afirmó que el reporte que el Departamento de Estado de esa nación emitió sobre las elecciones generales de 2019 no tiene “ningún valor” y que constituye un acto de “impertinencia”.

Sigue.

“Nosotros respetamos y exigimos respeto”, expresó tajante el ministro boliviano durante una conferencia de prensa realizada en la Cancillería del Estado, en La Paz.

Mayta señaló que el reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que avala el informe que emitió la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales de 2019 y que supuestamente detectó “irregularidades graves” que imposibilitaron su validación, constituye un acto “arbitrio” de una nación que actúa creyendo ser una “superpotencia”.

El documento enviado al Congreso de los EEUU, de acuerdo con una publicación de Unitel, valida los resultados de las auditorías aplicadas al proceso electoral de 2019, específicamente dos: una interna, elaborada por la empresa Ethical Hacking que había sido contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la segunda referida al trabajo hecho por los expertos de la Organización de Estados Americanos.

Ese informe preliminar de la OEA provocó una ola de protestas en el país que llevaron al entonces presidente del Estado, Evo Morales, a renunciar, luego, además, de la sugerencia de las Fuerzas Armadas y un motín policial.

Mayta señaló que “el documento” del Departamento de los Estados Unidos “no tiene ningún valor para Bolivia y el mundo” porque es parte de la dinámica que tiene esa nación de “actuar de forma arbitraria” por lo que no merece “emitir mayor criterio”.

“Ese reporte no cambia nada”, afirmó Mayta a momento de enfatizar que desde el 2019 se realizaron diversos informes que desmintieron los hallazgos de la OEA.

Como ejemplo, citó el trabajo de especialistas del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que en 2020 establecieron que “no encontraron ninguna razón para sospechar fraude” en los comicios bolivianos de 2019.

Pero al margen de esos hechos, el canciller acentuó que es “inapropiado que autoridades de otros países, como de los Estados Unidos, se pongan a debatir” asuntos de otras naciones.

“Nosotros, como regla, respetamos que las naciones resuelvan sus cuestiones internas, hay cosas que hierren nuestra sensibilidad humana y nos preocupa, no obstante, de que podemos tener criterios, no los hacemos públicos”, sostuvo.

Así, citó el caso del asesinato de George Floyd, ocurrido el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad estadounidense de Mineápolis, como resultado de la brutalidad policial del policía Derek Chauvin, y también el asalto al Capitolio de los Estados Unidos que se produjo el 6 de enero de 2021 cuando partidarios del entonces presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas.

“Nosotros no hacemos críticas, no hacemos análisis, reportes sobre eso, no tratamos de ser jueces de ellos, respetamos”, argumentó Mayta.

El ministro opinó que es probable que el reporte “tenga algún valor” para quienes tienen “mentalidad colonial” y piensan que al Gobierno de los Estados Unidos “debe ser visto de abajo para arriba”.

Políticos opositores, como los expresidentes Jorge Quiroga Ramírez y Carlos Mesa y la exmandataria de facto Jeanine Añez, destaran el informe de Washington.