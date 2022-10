30/09/2022 - En General

Salud recibió más de 100.000 dosis de refuerzo de vacunas triple viral y antipoliomielítica

Medina Ruiz recibió las vacunas en el marco de la campaña nacional de vacunación de refuerzo contra sarampión, rubeola, paperas y polio.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó el recibimiento de un nuevo contingente de vacunas en el marco de la campaña nacional de vacunación de refuerzo contra sarampión, rubeola, paperas y polio. La misma se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre.

Más de 100.000 dosis -mitad de triple viral y mitad de antipoliomielítica- arribaron a la provincia en la mañana de este viernes:

“Estas son vacunas destinadas a niños con el objetivo de protegerlos de enfermedades que, si bien prácticamente no están presentes en Argentina, generan brotes en muchos lugares del mundo a causa de grandes grupos poblacionales que no reciben las inmunizaciones correspondientes para prevenirlas. La movilidad alrededor del globo que caracteriza a estos tiempos hace que esto cause una preocupación de posibles contagios y por eso priorizamos la protección a través de esta campaña”.

La población destinataria son niños desde los 13 meses de vida hasta los 4 años inclusive, las dosis estarán a disponibilidad en todos los vacunatorios vigentes públicos y privados de la provincia. “Se necesita que los niños acudan a los vacunatorios, tendremos campañas muy activas en las escuelas a partir del lunes y no será necesaria la autorización, ya que las vacunas en cuestión forman parte del Calendario de Vacunación Nacional gratuito y obligatorio. Estos son refuerzos para garantizar la inmunización de toda la población”, sostuvo Medina Ruiz.

Respecto al funcionamiento de los vacunatorios el ministro agregó que de requerirse los mismos podrían abrir incluso los fines de semana de forma rotativa y que la medida se efectivizará en caso de ser necesario y para facilitar el acceso de quienes por trabajo o estudios no pudieran concurrir en días de semana.