27/09/2022 - Recitales

Ciclo de Jazz en Derecho: Sol García Martínez And The Jazz Quartet

El exitoso Ciclo de Jazz de la Facultad de Derecho (25 de Mayo 474), finaliza este jueves a las 21 con un recital de Sol García Martínez And The Jazz Quartet, en el marco de la 62º edición del Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán, que también culmina este fin de semana. Entrada gratuita.

Los amantes del jazz además de escuchar buena música podrán degustar de cerveza y comida en el patio principal de la facultad.

Solana García Martínez es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, bailarina clásica y contemporánea y cantante. Fue integrante del coro Universitario durante 8 años (año 2004) en la cuerda de soprano primera. Participó conjuntamente con la Orquesta Sinfónica en numerosos conciertos. Asimismo, con otras orquestas a nivel nacional.

Paralelamente inició su carrera solista incursionando especialmente en el Jazz como género predominante en su repertorio, sin dejar de pasar por géneros como el Bossa Nova, el blues, entre otros. Participó además de diversos conciertos como por ejemplo los tributos a Pink Floyd y a The Beatles, llevados a cabo en distintos escenarios tales como el Teatro San Martín, entre otros. Formó parte de distintas agrupaciones en el ámbito local. Se destaca por sus ajustadas interpretaciones, con gran calidez y refinados arreglos vocales.

En esta oportunidad, se presenta bajo el nombre de Sol García Martínez And The Jazz Quartet, banda integrada por Nicolás Tula, Leo Vera, Ian Almirón y Silvio Mercado. Su repertorio incluye standars de jazz tales como All Of Me, Satin Doll, Summertime, etc.