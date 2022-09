26/09/2022 - Recitales

Sofía Rei presenta su nuevo disco "Umbral" en el Septiembre Musical

Después de cinco años, Sofía Rei vuelve a presentarse en nuestro país, y en Tucumán lo hará en el marco del 62º Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural de la Provincia, este jueves 29 a las 21, en el Teatro Orestes Caviglia, con entrada gratuita.

La cantante y compositora argentina radicada desde hace más de dos décadas en Nueva York, donde ocupa un lugar destacado en la escena actual de la world music, el jazz y la música experimental, presentará los temas de “Umbral”, disco que lanzó en 2021 y viene presentando en vivo en numerosas ciudades de Estados Unidos y Europa.

En su gira por el país, Sofía estará acompañada por su banda, un puñado de músicos virtuosos como son JC Maillard (Angelique Kidjo, Richard Bona), Jorge Glem (Rubén Blades, Calle 13) y Federico Peña (Meshell Ndegeocello, Maxwell), a quienes se suman los talentosos Manu Sija (León Gieco, Divididos) y Facundo Guevara (Pedro Aznar, Mercedes Sosa), además de invitados especiales.

Su visita a Argentina incluirá también presentaciones en CABA, Santiago del Estero y Neuquén, entre otras provincias. “Pocas artistas latinoamericanas han transformado tanto su obra como Sofía Rei. En la búsqueda de explorar nuevas formas de compartir su perspectiva del universo, Rei ha entregado algunos de los discos más innovadores dentro de la región, y su más reciente producción discográfica, Umbral, no es la excepción”, ha publicado la revista Rolling Stone México.

Considerada “ícono vocal femenino de la esfera de la música de vanguardia” y “potente embajadora de la voz experimental de Latinoamérica”, la música de Sofía explora conexiones entre diferentes tradiciones del folklore sudamericano, el jazz, las músicas del mundo y sonidos electrónicos. Rei sostiene un nutrido historial artístico que incluye seis álbumes editados bajo su nombre, múltiples colaboraciones (con John Zorn por citar alguna), premios y distinciones (estuvo nominada al Grammy) y continuas giras por el mundo.

“Umbral” combina tradición y modernidad a lo largo de siete temas propios que surgieron a raíz del viaje por el Valle de Elqui, en Chile: una travesía hacia tierras remotas que la puso frente a sí misma y le sirvió como catalizador de un álbum que explora los confines de la propia creatividad: “Umbral” no deja de ser el recorrido de una mujer que busca su lugar en el mundo.

Más sobre Sofía Rei

Educada dentro de la tradición de la música académica, y a la vez ardiente investigadora de las complejidades de la música folklórica sudamericana, lleva editados cinco álbumes de manera independiente: el flamante “Umbral” de 2021 que está presentando actualmente y que fue seleccionado por el Club del Disco como disco del mes en enero de este año; “Ojalá”, de 2006; “Sube Azul”, de 2009; “De tierra y oro”, de 2012 y “El Gavilán”, de 2017, en el que reversiona canciones de Violeta Parra. Las canciones de El Gavilán fueron estrenadas en Buenos Aires en el marco de una residencia de la artista en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC).

Grabó también cinco discos junto al reconocido músico, productor y arreglador John Zorn. En 2011 recibió una nominación al Grammy como cantante del proyecto Aurea junto al pianista Geoffrey Keezer, en la categoría Latin Jazz.

Participó, entre otros, del global FEST 2021, del que se desprende su segunda participación en el ciclo de conciertos NPR Tiny Desk, en esta oportunidad bajo el formato (Home) Concert. En 2020 fue co-curadora junto a Pablo Aslan de Jazz Across The Americas. Argentina-Tribute to Lalo Schifrin, Arturo O’Farrill & the AfroLatin Jazz Orchestra, evento del que también participó como artista.

Como docente, se desempeña actualmente en el NYU Tisch Clive Davis Institute, donde desarrolló la cátedra “Nuevas perspectivas en la música latinoamericana”. Desde ese lugar, continúa la tarea de descubrir la inmensa diversidad de estilos tradicionales latinoamericanos e integrarlos a las nuevas tecnologías y tendencias.