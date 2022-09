22/09/2022 - Recitales

Llega el rock para toda la familia de Los Raviolis

El grupo se presentará con entrada gratuita el domingo desde las 18 en el Anfiteatro de El Cadillal.

Este domingo, llegan directamente desde Buenos Aires para sumarse al Septiembre Musical, Los Raviolis, banda de rock para toda la familia. Sus integrantes se juntan a hacer música, y catarsis sobre el trabajo que implica la crianza de los niños y niñas; y sus canciones, que tienen como protagonista al humor, muestran justamente la otra cara de lo que significa tener un hijo.

El grupo se presentará con entrada gratuita el domingo desde las 18 en el Anfiteatro de El Cadillal (en caso de lluvia, el show se realizará en el Teatro San Martín a las 16). Se trata de un espectáculo organizado en forma conjunta entre el Ente Cultural de Tucumán y el Ente Tucumán Turismo, con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación.

En el camino, Los Raviolis fueron encontrando a otros padres a quienes les pasaban cosas parecidas, y esa identificación con el lado B de la paternidad, los acercó al público adulto que viene a desahogarse cantando sus canciones.

Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. El doble discurso al que todos nos exponemos, entre “lo que se debe hacer” y lo que finalmente sucede, cantado y llevado al extremo vuelve a los Raviolis graciosos, patéticos, tiernos, reales y cercanos.

La música y los juegos son la excusa para el encuentro: En el espectáculo hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madres…, un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para abuelas y abuelos que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada. Y los Raviolis también se animan con Valentín, una canción que aborda la identidad sexual en las infancias.

No faltan los Hits obligados: Pelotita de ping pong, El Resorte, los Bomberos voluntarios y por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?” que es el título de su primer disco.

Raviolis es la banda liderada por el “impredecible” Gabichu (Gabriel Wisznia) y su cómplice en escena “La licenciada” Valeria Donati, sostenidos por un grupo de músicos demoledor con “El conejo” Bruno Delucchi en teclados, “El insistidor” Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, el groove afro-pampeano del “Profesor” Esteban Ruiz Barrea en bajo, el eléctrico “Príncipe” Brian Ayliffe en la batería y la operación del sonido a cargo del “Mágico Padre” Bucci.

Desde 2014 hasta su actualidad, Los Raviolis han girado presentándose en escenarios y festivales de distintas magnitudes, nacionales e internacionales, cerrando tres veces el Lollapaloozza, siendo nominados a los Premios Gardel y convirtiéndose en una de las bandas de referencia con mayor convocatoria del momento. Asimismo, la banda llevó su Misa Raviolera a la Sala Mayor del Konex, formando parte del prestigioso Ciclo Konex para las infancias.