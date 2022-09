20/09/2022 - Visita de lujo

Desde Polonia, llega la prestigiosa pianista Anna Miernik

La artista europea participará el próximo jueces a las 21 del Septiembre Musical con un concierto en el Teatro San Martín.

Este jueves a las 21, en el marco del 62º Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural, el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) recibirá una visita de lujo. Gracias a un convenio firmado, en este caso con la Embajada de Polonia, llega a la provincia la virtuosa pianista oriunda de ese país, Anna Miernik. Entrada libre y gratuita.

El programa del concierto incluirá obras de Fryderyk Chopin (Nocturno en Mi bemol mayor op. 9 no 2, Balada en La bemol mayor op. 47, Nocturno en Do sostenido menor op. post., Vals en Mi bemol mayor op. 18, Variaciones en Si bemol mayor op. 12, Balada en Sol menor op. 23 y Scherzo en Si bemol menor op. 31), Ignacy Jan Paderewski (Minuet en Sol mayor op. 14 no 1), y Karol Szymanowski (Estudio en Si bemol menor op. 4 no 3).

Sobre Anna Miernik

Como solista e intérprete de música de cámara, Anna Miernik ha actuado en 38 países (Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Kazajistán, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, México, Montenegro, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Serbia, Eslovaquia, Turquía, Uruguay, Venezuela) de 5 continentes. Su debut en Carnegie Hall en Nueva York (Weill Recital Hall) tuvo lugar en 2015.

Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. En el año 2013, durante su gira por Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, Anna ofreció quince recitales, incluyendo un concierto en el mundialmente famoso Sydney Opera House, así como en Brisbane, Calgary, Canberra, Melbourne, Ottawa, Perth y Wellington (Nueva Zelanda). Ha actuado, entre otros lugares, en Gran Teatro Nacional en Lima (Perú), París (Francia), Miami (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Sao Paolo, Brasilia (Brasil), Monterrey (México), Roma, Bari (Italia), Kotor (Montenegro), Ohrid (Macedonia), Tibilisi (Georgia), Yereván (Armenia), Tel Aviv (Israel), Kazajistán y Turquía.

Durante su segunda visita a Australia en 2016, Anna tocó como solista con orquesta en una ocasión muy especial. Fue un concierto en el Melbourne Town Hall, donde exactamente 111 años antes tocara su compatriota, el afamado Jan Paderewski.

Anna completó su formación superior como música en la Academia de la Música de Cracovia en 2013. También ha estudiado bajo el tutelaje del profesor Sławomir Zubrzycki (luthier de viola organista). Anna ha recibido clases magistrales de eminentes pedagogos como el profesor Paul Badura-Skoda o la profesora Dina Yoffe.

Su primer álbum con grabaciones de sonatas de Brahms y de Franck ha sido editado en junio de 2014. La idea de este trabajo nació de Patrycja Piekutowska, violinista de renombre mundial, que invitó a Anna a unirse a ella en este proyecto.

En agosto de 2017 Anna realizó la grabación de un CD incluyendo canciones escritas por Feliks Nowowiejski. Lo que hace única esta recopilación es el hecho de la elección de las obras: las mismas nunca habían sido ejecutadas en público antes y su registro está basado en manuscritos conservados en la Biblioteca Raczyński en Poznań. Su lanzamiento fue seguido enseguida por otro CD, en esta ocasión dedicado a piezas de Nowowiejski para piano solo. Ambos discos están disponibles en las plataformas digitales de música más populares (Spotify, Deezer, Tidal).

Dado que su repertorio comprende trabajos de más de cuarenta compositores polacos (incluyendo a Chopin, Lutosławski y Szymanowski), la artista incluye habitualmente obras de estos autores en los programas de sus conciertos. De esta manera contribuye a difundir la música polaca en el extranjero. Debido a su fascinación por la música moderna, Anna ha tomado parte en varios estrenos de nuevas composiciones – algunas incluso dedicadas a ella misma. El resultado del lanzamiento de su nuevo CD “My Polish Reflection” no es otro que el de fascinación por la música polaca, incluyendo 10 obras de compositores de esa nacionalidad.

En el año 2018, Anna Miernik abrió un nuevo capítulo en la actividad pedagógica capacitándose en el método creado por el violinista japonés Shinichi Suzuki. Como reconocimiento a sus logros artísticos y académicos, Anna Miernik ha obtenido numerosas becas. Sus grabaciones han sido difundidas a través de numerosos medios de comunicación y muchos periódicos internacionales han publicado críticas de sus conciertos.