AMPLIAR La campaña electoral de Brasil entre en sus últimos y decisivos 15 días: 2 de octubre a las urnas (foto: ANSA)

18/09/2022 - Presidenciales

Bolsonaro en Londres, Lula en Florianápolis

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer domingo a Londres para asistir al funeral de la reina Isabel II, pero no dejó de estar activo en la campaña electoral de su país al afirmar que "no hay forma de que no podamos ganar en la primera vuelta".

Sigue.

"Este es el sentimiento de la gran mayoría del pueblo brasileño. Dondequiera que vaya, para los que saben aquí... Ayer estuve en el interior de Pernambuco, y la aceptación es simplemente excepcional. No hay forma de que no podamos ganar en la primera vuelta", declaró ante un grupo de adeptos que lo alentó en la capital británica, reportó el portal G1.

La encuesta más reciente del instituto Datafolha, divulgada el jueves, señala que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (Partico de los Trabajadores, izquierda) tiene el 45% de las intenciones de voto en la primer vuelta contra el 33% de Bolsonaro.

El sondeo más reciente de IPEC (antes Ibope) apunta a un escenario similar: 46% para Lula frente a 31% para Bolsonaro. O sea, una alta posibilidad de segunda vuelta.

Además de los simpatizantes, Bolsonaro se topó en Londres con manifestantes que protestaban contra la política ambiental de su gobierno y acudieron al frente de la embajada. Llevaban pancartas con lemas como: "Stop Bolsonaro, por el futuro del planeta".

Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro ha enfrentado fuertes críticas de la comunidad internacional por el aumento de los incendios y la deforestación en Brasil, especialmente en la región de la Selva Amazónica.

El presidente viajó a Londres acompañado por su esposa Michelle, el hijo y diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), el pastor Silas Malafaia y su asesor Fabio Wajngarten. Acudió al velorio de la reina y firmó el libro de condolencias y fue recibido por el rey Carlos III.

En tanto, el expresidente y candidato Lula da Silva completaba este domingo su gira de campaña por los estados del sur del país con un mitin en Florianópolis. El viernes participó de actos en Porto Alegre y ayer estuvo en Curitiba.

Lula refutó una frase habitual de su contrincante en la disputa electoral en un intento de involucrar a los votantes en torno al patriotismo y la aversión a lo que una vez llamó "vieja política", porque Bolsonaro suele decir que su "partido es Brasil".

Lula subió anoche al escenario con una bandera brasileña y del PT para criticar el discurso del presidente. "Por lo general, un fascista que no tiene partido político, que nunca ha organizado un partido político, que no le gusta la gente, que no respeta a nadie, dice lo siguiente: 'Mi partido es Brasil'. Y yo quería dile que Brasil no es fiesta, es nuestro país", dijo Lula.

Ayer domingo marca la cuenta regresiva de 15 días para las esperadas elecciones previstas para el 2 de octubre. En esta recta final, la campaña Lula intentará lograr el llamado "voto útil". La idea es convencer a los votantes que hoy no votan por el expresidente, pero que están descontentos con Bolsonaro, a que voten por el PT, indicaron sus asesores.

Lula, líder en las encuestas de intención de voto, sigue buscando la victoria en la primera vuelta.