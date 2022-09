AMPLIAR Boric, baila una tradicional cuenca durante la apertura de las actividades por el Día de la Independencia de Chile

Chile en largo feriado por las Fiestas Patrias

Un largo feriado festivo se avecina en Chile con motivo de Fiestas Patrias, que tienen este 2022 el incentivo de volver a festejarse de manera masiva tras las prohibiciones de los dos últimos años de pandemia por Covid-19.

Los políticos, que suelen acercarse a sus territorios en estas fechas, deberán trabajar intensamente para restablecer la mesa de negociaciones en el Parlamento por una nueva Constitución, luego del enojo de la derecha opositora que se sintió condicionada y apurada desde La Moneda por llegar a un acuerdo.

El presidente Gabriel Boric inauguró las tradicionales 'fondas', espacio rústico donde se baila cueca, se bebe chicha (fermentado de la uva), vino, se comen empanadas y anticuchos.

El mandatario aludió a la importancia de esta festividad, así como la unión que simboliza en miles de familias. Recalcó que a pesar del difícil momento que se vive en Chile, el país se vuelve a reunir en esta fecha para "recordar la época en que Chile alcanzó la libertad que da el autogobierno, somos dueños de nuestro propio destino".

Acompañado del presidente del Senado, Alvaro Elizalde; la primera dama, Irina Karamanos; y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, compartieron la tradicional chicha. Y, como es costumbre, el presidente Boric bailó el pie de cueca con la edil Hassler para dar por iniciada las Fiestas Patrias, que se festejan el 18 y 19 de septiembre pero que con acuerdo del Congreso se adelantaron para el día viernes.

Las cosas no están fáciles en La Moneda, luego de la derrota en el Plebiscito, a lo que se sumó hoy la renuncia de la asesora de Presidencia, la socióloga peruana Lucía Dammert, quien será reemplazada por Miguel Crispi, ex diputado de Revolución Democrática, del Frente Amplio.

El largo festivo es considerado un 'aro, aro' -cuando la cueca se interrumpe para lanzar unas coplas- lo que le dará tiempo a la clase política para tomar aliento y ordenarse en torno a cómo continuar el proceso constituyente.

La derecha -que junto al centro político triunfaron en el Plebiscito del 4 de septiembre- se restó de la reunión programada para hoy, ante lo cual los partidos del oficialismo decidieron su postergación.

Los presidentes de la Cámara, Raúl Soto (del Partido Por la Democracia), y el Senado, el socialista Alvaro Elizalde, ambos oficialistas anunciaron que reagendarán la cita.

"Estamos en un proceso importante, delicado, donde debemos ir dando cada paso con el mayor cuidado posible. Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para que este proceso lo llevemos adelante y de buena forma, porque se ha generado una dinámica que no contribuye al clima que se requiere", dijo Elizalde.

El analista Rodrigo Arellano apuntó a la necesidad de un proceso "reflexivo", sin que eso signifique dilatar la discusión indefinidamente.

"Parece razonable que exista un periodo reflexivo prudente que no se extienda eternamente. No me parece que este país requiera de la noche a la mañana un nuevo acuerdo, no porque no lo vea necesario, sino porque es importante tener una segunda mirada de forma de solucionar el problema constitucional", planteó al diario El Mercurio.

No obstante, acotó, "ojalá de aquí a un mes, antes del 18-O (estallido social del 18 de octubre 2019), podamos tener certezas sobre el mecanismo. Es un proceso complejo, que requiere abordar los errores que tuvimos y eso no es una solución de la noche a la mañana, sino que requiere reflexión de los incorporados a esta discusión y de otros. Me parece que un ejercicio que deben hacer los partidos es escuchar a la sociedad civil, que tuvo un rol relevante en el plebiscito".

Axel Callis, director de la plataforma Tú Influyes, cree que los partidos deberían aprovechar la "inercia" que dejó el compromiso previo al Plebiscito de la alianza de derecha Chile Vamos (Rechazar para tener una nueva, pero buena Constitución), teniendo además en cuenta la "suspicacia" que podría generar en la ciudadanía que este sector político cumpla esas condiciones.

Julieta Suárez-Cao, de Red de Politólogas, indicó que ese compromiso sustenta la necesidad de avanzar rápidamente en el acuerdo.

"Es hacer honor a los resultados de octubre 2020 y al hecho de que parte importante, sino toda la campaña del Rechazo, en ningún momento prometió que el plebiscito de salida era entre la Constitución del 80 y la propuesta de la Convención, sino entre la propuesta y otra propuesta, nueva, mejor, distinta. Me parece que es evidente que hay una continuación del proceso constituyente y es acertado acelerar los tiempos", afirmó.

Opinó que la urgencia es relevante, "estamos en un momento de alta incertidumbre. Y mientras más rápido se pueda disipar esa incertidumbre y conocer el camino que queda por delante, me parece que es mejor".

Callis apuntó además que "octubre, es un mes álgido en términos de movilización y vimos que la semana pasada empezaron a preparar el terreno", con violentas movilizaciones, principalmente de secundarios.

El investigador Daniel Mansuy opinó que "una de las cosas que graficó l triunfo tan contundente del Rechazo es un hastío por las discusiones políticas, con la clase política, y también un anhelo, clave en sectores populares, por atender las urgencias sociales: seguridad y economía".

Pero esto último "no puede ser una excusa para no hacer un proceso constituyente, sería dispararse en los pies, pero hay que caminar y mascar chicle a la vez".

Subrayó que "si la ciudadanía siente que toda la clase política estará concentrada dos años más en problemas constitucionales y las urgencias sociales no reciben la prioridad, eso es alimento para brotes populistas".