13/09/2022 - Medio Ambiente

Cientos de voluntarios saldrán a limpiar los espacios públicos de Tucumán

El programa "Yo Me Sumo", impulsado por el Ente Tucumán Turismo, tendrá una nueva edición este sábado 17 de septiembre, en el marco del Día Mundial de la Limpieza. Convocatoria a agrupaciones e instituciones que deseen sumarse.

Cada tercer sábado de septiembre, millones de personas alrededor del planeta salen a las calles de sus ciudades y forman verdaderos escuadrones de limpieza que arrasan con la basura y los residuos de los espacios públicos, dejando todo impecable a su paso. La iniciativa, que crece año a año, forma parte del Día Mundial de la Limpieza, un programa global destinado a combatir esta problemática y generar conciencia en las futuras generaciones.

La acción es impulsada a nivel internacional por el movimiento “Let's Do It World”, y será coordinada en la provincia por el Ente Tucumán Turismo (ETT) a través del programa “Yo Me Sumo”, desarrollado por la Unidad de Proyectos Especiales para promover el cuidado del ambiente y de los espacios públicos generando conciencia y compromiso ciudadano.

En ese marco, se invita a los grupos e instituciones que deseen sumarse a inscribirse como voluntarios enviando un mail a proyectosespeciales@tucumanturismo.gob.ar. En ese correo deberán informar el lugar de la provincia elegido para realizar el operativo, y un número estimativo de la cantidad de personas que participarán. El plazo máximo para hacerlo es el martes 13 de septiembre, ya que el miércoles 14, a las 10 de la mañana, se realizará una reunión informativa en la que se informará de los pormenores de las tareas que se desarrollarán y se entregarán los kits con material preparado especialmente para la ocasión que incluye guantes, barbijos y bolsas, entre otros elementos.

“Trabajar de manera conjunta en este tipo de acciones, que se suman a las diferentes propuestas diseñadas por los organismos provinciales para esta fecha, potencian al turismo”, resaltó el presidente del Ente, Sebastián Giobellina, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre organismos públicos y privados de Tucumán, junto a voluntarios independientes, quienes realizarán tareas de higiene y cuidado ambiental en diversos puntos de la provincia.

Convocatoria en El Cadillal

Además de las acciones que se realizarán en toda la provincia a cargo de distintas agrupaciones, el programa “Yo Me Sumo” organizó trabajos de limpieza y forestación en El Cadillal. La invitación es el sábado, a partir de las 10 de la mañana, en el sector de la playa, desde donde las diferentes cuadrillas comenzarán su trabajo en distintos puntos de la zona.