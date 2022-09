AMPLIAR La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, junto al presidente Gabriel Boric (foto: ANSA)

12/09/2022 - Renovación

Nueva ministra chilena asegura que "se perdió una elección, no el rumbo"

La nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que, en la derrota en el Plebiscito constitucional del 4 de septiembre en Chile, "se perdió una elección, pero no se ha perdido el norte del gobierno ni la posibilidad de hacer las reformas, ni tampoco de tener una nueva Constitución".

Sigue.

"Este es un gobierno que recién está cumpliendo los seis meses, que tiene un largo mandato por delante", subrayó en entrevista con T13Radio.

Recalcó que se debe hacer "una buena lectura de lo que pasó" en el referéndum donde una mayoría del 61,8% de la población rechazo la propuesta de nueva Carta Magna que reemplazaría a la de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Tomarla no desde la perspectiva de la derrota, sino del aprendizaje y de la escucha", puntualizó.

"Depende de nosotros que saquemos las conclusiones adecuadas. En lugar de señalar al del frente, cada uno asumir la parte que le corresponde, que esto no sea una batalla de recriminaciones ni culpabilizarse, sino más bien cada uno haga su auto examen de qué no hizo bien", sentenció.

La exportavoz del gobierno de Michelle Bachelet eludió pronunciarse si la coalición oficialista compuesta por el Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático está 'alineada' y aseguró en cambio que "tenemos una coalición muy desafiada que tiene una prueba muy importante".

"En las derrotas la dispersión es lo común, en las derrotas todo el mundo mira para el techo y trata de culpar al de al lado y creo que la coalición que apoya al presidente (Gabriel) Boric no puede darse ese lujo, y no es el ánimo que yo he visto en las conversaciones que he tenido en estos días", indicó.

Por el contrario, acotó, "veo que hay una mayoría de actores que entiende lo importante del momento y entiende, además, que estamos al inicio del juego y no al final".

Respecto de la violencia social que sufre la sociedad chilena, tanto en la capital como en la Macrozona sur, indicó que se requiere una capacidad del Estado "superior a la que tenemos", como también "una cohesión, porque en esto no hemos logrado cohesión, y cuando me refiero a cohesión es a que trabajemos en una misma línea los poderes del Estado, los distintos organismos que intervienen".

"Hasta ahora lo que más se ve es que nos recriminamos unos con otros y tenemos escasa coordinación", analizó en referencia a las responsabilidades que se le adjudican a la policía y el Ministerio Público.

Al referirse a los actos violentos del domingo durante la marcha por el 49 aniversario del Golpe de Estado, Tohá comentó que "hubo muchas cosas que funcionaron bien, hubo detenidos, hubo procedimientos para reaccionar", pero "son totalmente insuficientes dado el volumen de violencia que estamos viendo y la cantidad de armas y técnicas de actuación violenta que son cada vez más agresivas y peligrosas".

A su juicio, se requiere "un Estado que vaya en avance y no a la cola de los avances que está teniendo el mundo criminal y los actores que emplean la violencia en el espacio público".

Opinó que las policías deben tener "efectividad" y aclaró que empoderar a las policías "no significa que sean más violentas, sino que cuando detenemos a alguien lleguemos con pruebas donde el juez, porque cuando uno detiene a alguien y llega sin pruebas donde el juez no se saca mucho, o cuando se actúa y se reacciona de manera muy agresiva, eso aumenta la violencia en lugar de controlarla tampoco nos sirve".

"Aquí necesitamos un tipo de acción policial que se sofistique tanto como se ha sofisticado la acción criminal y la violencia", complementó.

En cuanto a la Macro zona sur donde está radicado el conflicto indígena, la ministra del Interior anunció que ajustarán el decreto del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para hacerlo "más efectivo".

Ayer la Cámara de Diputados votará una nueva solicitud impulsada por el gobierno para prorrogar la medida constitucional, en una sesión de la que también participará Tohá.