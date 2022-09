12/09/2022 - Por Juan Carlos Di Lullo

Una tapa más

"Una vez más, una tapa de Clarín recuerda desde dónde se deciden los destinos de nuestro país y ante qué poder se rinden buena parte de la justicia", expresa en esta nota el periodista.

“Falló el atentado, pero el fallo no fallará”, podría haber publicado Clarín en su tapa de hoy. Si la bala no funcionó, la sentencia sí lastimará; para eso están los jueces que toman mate con escudo del Liverpool local y los jugadores de paddle y tennis. Lo cierto es que, una vez más, una tapa de Clarín recuerda desde dónde se deciden los destinos de nuestro país y ante qué poder se rinden buena parte de la justicia y de la dirigencia política local.

Hace dos décadas que ese diario se dedica a demoler la figura de Cristina Fernández, y no lo logra. Lo hicieron antes con Nestor y con Alfonsín (y apoyaron a las dictaduras y a Menem, de la Rúa y Macri). Casi diariamente decretan la muerte del kirchnerismo y no pasa de ser un anhelo. Diariamente calumnian y mienten para erosionar a un gobierno del que se quieren desembarazar ya, de cualquier manera. Hora tras hora disparan sobre Cristina y no pueden abatirla.

Por eso anuncian ahora que, si las balas no alcanzan, bienvenidos los fallos arbitrarios sobre causas insostenibles.

Para ellos, el fin (de Cristina) justifica los medios. Aún los más aberrantes.