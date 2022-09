AMPLIAR Belén de los Ángeles Ruiz

11/09/2022 - Guardiamarina

De Tafí Viejo, directo a la Armada

La Guardiamarina en Comisión Belén de los Ángeles Ruiz es una de los 92 jóvenes que están realizando el 50º Viaje de Instrucción a bordo del buque escuela fragata ARA “Libertad” para completar su formación profesional.

En navegación - La fragata ARA “Libertad” se encuentra cruzando el Océano Atlántico. Soltó amarras de Cádiz (España) el martes 23 de agosto, despidiéndose de Europa, para continuar con el itinerario previsto para el 50º Viaje de Instrucción. Tomará puerto mañana en Río de Janeiro (Brasil), donde participará de los festejos por el Bicentenario de la Independencia del país.

“Este viaje es realmente muy emocionante”, expresó la Guardiamarina en Comisión Belén de los Ángeles Ruiz oriunda de Tafí Viejo, Tucumán. “Llegar a los puertos y ver cómo nos reciben, me llena de orgullo; también saber que estoy representado a mi país. Durante las jornadas de puertas abiertas es muy gratificante sentir el cariño que nos demuestra la gente”, agregó.

La Guardiamarina en Comisión Ruiz es oriunda de la ciudad tucumana de Tafí Viejo, donde se encuentra su familia –integrada por su mamá, su papá y una hermana con sus 3 hijos--. Belén contó que fue al colegio “Libertador General Don José de San Martín”, y en 5° año de secundaria fueron representantes de la Delegación Naval Tucumán a dar una charla sobre el ingreso a la Armada Argentina; en ese tiempo, estaba decidida a continuar con la carrera universitaria de Bioquímica.

“La charla me quedó dando vueltas en la cabeza, y en 2° año de la carrera iba camino a la Facultad y pasé por la puerta de la Delegación. Entré a preguntar y salí con los papeles para el ingreso; al otro día me estaba inscribiendo. Hoy puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida”, afirmó la joven marina tucumana.

Así fue como, en 2017, ingresó a la Escuela Naval Militar en Río Santiago; y aunque no le fue fácil el desarraigo, dijo, se acostumbró, como todo aquel que emigra buscando nuevos horizontes. Relató que su mamá es el pilar fundamental en su vida, quien siempre estuvo ahí, motivándola, manteniéndola en pie para no bajar los brazos: “Tiene la palabra justa y siempre me recuerda el gran esfuerzo que hice para llegar adonde estoy”, agradeció.

También recordó una anécdota de aquellos tiempos donde las cosas parecían costarle un poco más: “En una navegación como cadete de 3° año, en una guardia de madrugada, salí al puente y miré el cielo lleno de estrellas, sentí que las tenía al alcance de mi mano y fue en ese momento que repasé todo lo que había vivido y lo que faltaba, y me dije que realmente valía la pena el esfuerzo”.

Cuando el buque escuela fragata ARA “Libertad” zarpó del puerto de Buenos Aires para dar inicio a su 50° Viaje de Instrucción, el 30 de abril, Belén se desempeñó como gaviera: “Mientras subía a los palos, bajé la vista hacia tierra y la vi a mamá llorando; sentí otra vez que todo había valido la pena”.

De Tucumán al mar

Belén vuelve a Tucumán durante sus licencias, provincia que extraña como el primer día, pero ahora disfruta más del tiempo con su familia: lleva a sus sobrinos a la plaza y se reúnen a comer la exquisita comida de su mamá. Además, contó que tiene la posibilidad de contarle a sus coterráneos dónde se encuentra, porque la paran en la calle para preguntarle por su uniforme. “Les cuento que pertenezco a la Armada Argentina y lo que hago en la Institución”, expresó con gran satisfacción.

Hoy, para la Guardiamarina en Comisión Belén de los Ángeles Ruiz, la Armada Argentina significa: “Progreso en lo personal y profesional, porque uno acá aprende a superar todos sus límites”.

Durante este viaje, los futuros guardiamarinas realizan la Práctica Profesional Integrada Supervisada comprendida en el Plan de Estudios de los cadetes de la Escuela Naval Militar, cumpliendo actividades académicas curriculares y prácticas a bordo de la fragata, que completan su instrucción naval.

En estas prácticas, la joven tucumana confirmó que el espacio de trabajo que más disfrutó y donde se sintió muy cómoda fue en el Departamento Máquinas: “Cuando llegue la oportunidad, espero poder elegir esta especialidad en mi carrera”.

En las cubiertas bajas del buque escuela se encuentran la sala de máquinas, los motores y generadores y las cámaras frigoríficas; el funcionamiento de todos estos sistemas es responsabilidad del Departamento Máquinas que se divide en tres grandes cargos: Propulsión, Electricidad y Control de Averías.

El buque escuela de la Armada al mando del Capitán de Navío Carlos Pedro Schavinsky Trinchero cuenta con una tripulación de 317 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos y guardiamarinas en comisión.

Próximos a finalizar el 50º Viaje de Instrucción, ya visitaron los puertos de Fortaleza (Brasil), Castries (Santa Lucía), Santo Domingo (República Dominicana), La Habana (Cuba), Veracruz (México), Baltimore (Estados Unidos), Dublín (Irlanda), Saint Malo y Toulon (Francia), y Cádiz (España).

Resta en el itinerario el puerto de Río de Janeiro, donde la tripulación de la fragata participará de los festejos por el Bicentenario de la Independencia de la República del Brasil.