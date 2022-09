AMPLIAR Jair Bolsonaro durante las celebraciones del Día de la Independencia (foto: ANSA)

08/09/2022 - Presidenciales

Oposición impugnará a Bolsonaro por abuso de poder

La oposición brasileña impulsó la impugnación de la candidatura del presidente, Jair Bolsonaro, debido al supuesto abuso de poder en el que habría incurrido durante los festejos del Día de la Independencia, evento al cual no asistieron los representantes de los poderes legislativo y judicial, quienes ayer realizaron otra ceremonia para evocar ese aniversario.

El mandatario, candidato a la reelección en los comicios de octubre por el Partido Liberal (PL, derecha) pronunció en Brasilia y Rio de Janeiro dos discursos de corte político en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.

"El señor Jair Messias Bolsonaro se valió de su condición funcional de presidente, aprovechó toda la estructura del evento cívico militar del bicentenario costeado por con fondos públicos , por 3,3 millones de reales (600 mil dólares)para promover su imagen ante ante los electores", señala la denuncia del Partido Democrático Trabalhista (PDB, centroizquierda).

La demanda, elevada al Tribunal Superior Electoral (TSE), sostiene que Bolsonaro se condujo de forma "ilegítima" e incurrió en un "abuso de poder" al violar la legislación que exige a los gobernantes competir electoralmente en "igualdad" de condiciones que los otros candidatos.

Este miércoles en Brasilia por la mañana y Rio de Janeiro por la tarde, frente a la playa de Copacabana, Bolsonaro pidió a "sus simpatizantes que voten en él" y que se haga un trabajo de convencimiento con los electores indecisos, señala la requisitoria de los abogados del PDT.

El exgobernador de Ceará, Ciro Gomes, es el candidato a presidente por el PDT, y se ubica tercero en los sondeos que ubican primero al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT, izquiera) y en segundo lugar a Jair Bolsonaro del PL.

Lula da Silva también cuestionó la utilización "política" hecha por Bolsonaro y afirmó que cuando fue presidente (2003-2010) organizó los actos de la Independencia sin ningún sesgo partidario.

Entre tanto hoy se realizó otra ceremonia conmemorativa del Bicentenario en el Palacio del Congreso nacional, que tuvo como anfitrión al presidente del Poder Legislativo senador Rodrigo Pacheco.

"El voto, el arma más importante de la democracia, no puede ser emitido en medio del discurso del odio, la falta de respeto, la violencia, ,la intolerancia", afirmó el senador Pacheco durante un discurso.

"Dentro de menos de un mes los brasileños y brasileñas van a las urnas a ejercer el derecho cívico del voto", acotó el parlamentario.

Comentaristas interpretaron estos dichos como un mensaje dirigido a Bolsonaro por sus discursos y entrevistas del domingo cuando hubo ataques a la oposición y formuló un comentario que pareció elogioso sobre el golpe de Estado de 1964.

En la ceremonia de este jueves estuvieron presentes el presidente del Supremo Tribunal Federal, juez Luiz Fux y el titular de la Cámara baja, Arthur Lira. Poco antes del inicio del evento, el presidente Bolsonaro informó que no asistiría.

En medios políticos trascendió que el mandatario estaría molesto con los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial dado que estos no fueron ayer al desfile cívico militar.

En el encuentro de este jueves en el Congreso también estuvieron los expresidentes José Sarney (1985-1990) y Michel Temer (2016-2018). a fue no participar porque no sabía si ellos (actos) iban a mezclar" lo institucional con lo político, "creo que no se puede aprovechar una conmemoración cívica con la política partidaria".