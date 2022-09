AMPLIAR Intentaron matar a Cristina

01/09/2022 - Frente de su casa

Atentado a Cristina: detuvieron a un hombre que le disparó con un arma

Un individuo gatilló un arma, que no llegó a disparar, a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta. Fue detenido tras una intervención de los custodios.

Un individuo intentó gatillar un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue detenido esta noche tras la intervención de los custodios de la funcionaria, mientras la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros de lugar y retenida para pericias.

El detenido fue identificado por la Policía Federal como Fernando Andrés Zabak, quien es extranjero.

La información de la identidad y el DNI del atacante fue confirmada por la Policía Federal en un parte policial difundido por el Ministerio de Seguridad al que accedió Télam.

El ataque quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal.

En una imagen se ve con nitidez cuando la Vicepresidenta acaba de bajar de un auto para entrar a su domicilio y un arma se acerca a su cabeza. En la imagen parece que el tenedor del arma intenta disparar, aunque no surge una descarga.

La Vicepresidenta regresó anoche a su casa en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde una persona infiltrada entre la multitud intentó atacarla con un arma de fuego, según se pudo ver en la secuencia grabada por la TV Pública, un ataque gravísimo que a los pocos minutos fue confirmado desde el ministerio de Seguridad.

Durante la habitual ronda de saludos y afectos que la exmandataria realiza hace 11 días entre los militantes que se acercan a saludarla a su regreso del Senado, un hombre con tatuajes en una de sus manos acercó un arma a centímetros de su rostro e intentó gatillar, aunque no se produjo ningún disparo.

El individuo fue detenido por los custodios de la titular del Senado y luego fue llevado a un móvil de la Policía, donde se cubrió la cara con un abrigo, según transmitió la televisión que se encontraba en el lugar.

Minutos después del hecho, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a través de un comunicado que un "hombre se encontraría armado" y que "se lo identificó procediendo a su detención en la calle Juncal y Uruguay".

Además, indicaron que "se halló un arma a escasos metros del lugar".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en diálogo con el canal C5N detalló que la persona detenida "tenía un arma" y que fue detenida, inicialmente, "por personal de la custodia".

"Lo apartan y encuentran el arma. Ahora tiene que ser analizada esta cuestión por nuestra gente para ver la disposición que tenía esta persona", aseguró el ministro, y agregó: "Tenemos que esperar que científica haga el análisis. Esperemos un poco, no quiero hacer más grande la cosa de lo necesario. hay que hablar con seriedad".

Quién es el hombre detenido por intentar asesinar a Cristina Kirchner

El hombre detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner es un ciudadano brasilero identificado como Fernando Andres Sabag Montiel. Tiene 35 años y fue puesto a disposición de la Justicia por el ataque a la exmandataria cuando arribaba a su casa en el barrio porteño de Recoleta. Los videos causaron una enorme conmoción.

El atacante actuó cuando Cristina Kirchner llegaba a su casa en Juncal y Uruguay tras una larga jornada con reuniones en el Senado de la Nación. Mientras la vicepresidenta firmaba ejemplares de Sinceramente y saludaba a la militancia que desde hace más de diez días se acerca a su domicilio, un hombre burló la custodia y le gatilló a centímetros de la sien izquierda.

Según confirmaron a Página/12, el arma tenía cinco proyectiles pero se encontraba mal la corredera, de acuerdo con una pericia preliminar. Por eso no habría hecho el movimiento hacia atrás y, como la bala no ingresó en la corredera, no salió cuando la pistola fue gatillada.