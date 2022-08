AMPLIAR Precios estables en mercados del país.

28/08/2022 - Economía

Bolivia crece con baja inflación y confianza en la banca

La reconstrucción de la economía en Bolivia se refleja en el crecimiento de diferentes rubros, una inflación controlada y la más baja de la región, y confianza en el sistema financiero. No hay ningún efecto rebote, aseguró ayer domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Sigue.

“La reconstrucción de la economía ha denotado esfuerzos del Gobierno nacional para volver a dar un impulso a sectores económicos, especialmente, construcción, comercio, transporte, manufactura, minería e hidrocarburos que se fueron reconstruyendo, estamos alcanzando los niveles de 2019 (antes del golpe de Estado)”, destacó.

Los logros en materia de reconstrucción económica fue también resultado de la aplicación de una seria y adecuada política sanitaria para luchar contra el COVID-19, que no solo permitió bajar los niveles de contagio y mortalidad, sino, y sobre todo, activar la actividad económica, recordó.

No es un efecto “rebote”, como hablan algunos analistas, porque los indicadores económicos reflejan el incremento en valores de venta, una baja inflación y otros factores que demuestra un repunte económico y en un contexto externo adverso.

Según las cifras oficiales, el valor de venta y servicios de los restaurantes creció de $us 214 millones a $us 270 millones, un incremento del 26% de junio de 2021 a junio 2022.

En el sector del transporte aéreo el ingreso subió en 130%, de $us 96 millones en julio de 2021 a $us 192 millones en julio 2022. Servicios de hotelería subió en términos de valor de $us 31 millones a $us 45 millones, un 44% de incremento.

Otro elemento desatacado fue la tasa de inflación, que a julio de este año se sitúa en 1,6, mientras que en Ecuador está en 3,1%, en Brasil 4,8%, en Perú 5,4%, en Colombia 8% y en Chile 8,5%.

“El Gobierno hace los esfuerzos para mitigar, ser resiliente ante la inestabilidad, vulnerabilidad y zozobra de la economía mundial”, explicó e informó que en algunos países vecinos están ante una recesión económica.

Según Montenegro, una baja inflación se explica con el esquema de subvención de insumos vía Emapa, que permite llegar a los productores con granos baratos, quienes a su vez venden productos con precios accesibles, y en la parte energética, que amortiguan las presiones inflacionarias.

También la confianza en el sistema financiero, en la moneda nacional y en la economía boliviana.

De acuerdo a los datos oficiales, hay un incremento de depósitos de $us 29.000 millones a más de $us 31.000 millones, un incremento de 7% en cuentas de ahorro y DPFs y las cuentas bancarias pasaron de 13.200 a 14.000, un crecimiento del 8%, en el periodo de julio 2021 a julio 2022.

De igual manera, en la cartera crediticia -en el periodo de julio 2021 a julio 2022- se registra un incremento de $us 28.000 millones a $us 30.200 millones, una subida de 8%.

La mora alcanza el 2%, un indicador bajo que demuestra el cumplimiento de pagos de préstamos en el sistema bancario.

Montenegro resaltó que, en el proceso de reconstrucción y reactivación económica, el crédito de vivienda de interés social se recuperó y subió de $us 4.133 millones a $us 4.400 millones, en tanto que la cartera de crédito productivo creció de $us 12.800 millones a $us14.100 millones, particularmente en manufactura y microempresa.

Destacó también el incremento de las recaudaciones tributarias, como indicador del avance en la reconstrucción económica.