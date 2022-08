AMPLIAR Devuelven restos arqueológicos a Talapazo

Restituyeron a la comunidad de Talapazo materiales arqueológicos hallados hace tres décadas

Se trata de material fragmentario de unos 119 lotes de cerámica, restos óseos de animales y vegetales, material lítico y puntas de flecha. Participaron directivos de la Facultad de Ciencias Naturales y de Patrimonio Cultural - Ente Cultural de Tucumán

Aproximadamente en 1990 un equipo liderado por el Dr. Víctor Núñez Regueiro descubrió materiales arqueológicos en la zona de la Comunidad base de Talapazo, que forma parte de la Comunidad India de Quilmes.

Dicho material volvió a Tucumán y fue analizado por diferentes investigadores, quedando alojado en el recientemente inaugurado (1996) Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos (INTERDEA) de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (FCN e IML).

Luego de más de 30 años, un equipo conformado por la directora del INTERDEA, Dra. Norma Nasif; la Directora de la Patrimonio Cultural - Ente Cultural de Tucumán. Arqta. Mercedes Aguirre y Silena Mamondes, representante del Instituto de Arqueología y Museo (FCN e IML) viajó a Talapazo, un pequeño pueblo ubicado a la ladera de la montaña de Quilmes, a 7 km al oeste de la Ruta 40.

Uno de los artífices en el trabajo de restitución es Pablo Flores, estudiante de la carrera de Arqueología, quien explica el marco y contexto. "Cuando conozco a la comunidad, en 2017, empiezo a indagar sobre el sitio arqueológico y en un proyecto de turismo rural comunitario ellos hacen guiadas al sitio arqueológico que tienen cerca del pueblo. Entonces me preguntaban si había algún tipo de información sobre el sitio arqueológico y averiguando me di cuenta de que existían estas excavaciones y que había material. Entonces ellos me preguntan si es que se podían restituir esos restos al pueblo para hacer un museo en el futuro", recuerda.

Fue ahí donde iniciaron el trámite y se dieron cuenta que era la primera vez en la provincia que una comunidad indígena le pedía a la Dirección de Patrimonio la restitución de material arqueológico.

Se trata de piezas de excavación en unas estructuras que son consideradas habitacionales. Es decir, material fragmentario de unos 119 lotes de cerámica, restos óseos de animales, de vegetales, material lítico y puntas de flecha.

"Lo interesante es que, además, se encontraron tres cuentas; dos son malacológicas es decir de conchilla y una es de vidrio veneciano, es decir una cuenta colonial en contexto arqueológico que posiblemente pudo haber sido intercambiada con los españoles cuando llegaron al valle calchaquí en 1600-1650", evaluó. Flores explica que hasta el momento no se ha hecho un mapeo general del sitio ubicado 10 km al norte de la Ciudad Sagrada de Quilmes, lo que sería muy importante para, a futuro, delimitar áreas que puedan o no ser investigadas.

"Tenemos pensado hacer excavaciones y sondeos para sacar muestras del suelo, para ver qué es lo que cultivaban porque hay muchas terrazas de cultivo", agregó.

La Dra. Norma Nasif contó que desde el INTERDEA se realizaron trabajos de sondeo y prospección no muy profundos en el área de Talapazo. "Es la primera vez que esto ocurre, que una comunidad solicite la restitución de estos materiales, y pensamos que debe seguir ocurriendo. Esta es como una primera etapa donde actúan varias entidades, la parte científica, la parte legal y de guardia legal y la población. Es muy importante el requerimiento y que la población quiera tener esto. Este es un momento muy importante también para la Universidad. La UNT está representada a través de nosotros y creemos que puede ser un puntapié inicial para que otras poblaciones que estén con las mismas inquietudes puedan también seguir este mismo camino", subrayó.

Asimismo, durante la ceremonia, la Dra. Nasif, quien estuvo acompañada por el Arqueólogo e investigador del INTERDEA, Sergio Cano, describió el momento como un abrazo colectivo. "Desde la Pachamama que ha resguardado y preservado estas piezas; un abrazo del pueblo que vive en la actualidad y que siente esa ancestralidad y trata de recuperar eso; un abrazo entre las instituciones que en algún momento nos interesamos en conocer qué es lo que la Pachamama ha resguardado, qué es lo que los pueblos y sus culturas tienen como tradiciones y entonces hacemos estudio de eso", señaló.

Tras más de cuatro horas de viaje la delegación fue recibida por el Delegado de Base de la comunidad de Talapazo (quiere decir "lugar de piedra"), Sandro Llampa junto al pueblo que está conformado por 25 familias.

La ceremonia comenzó ante una apacheta donde, aprovechando el mes de agosto, se hicieron ofrendas a la Pachamama.

Luego, Llampa contó que desde tiempos inmemorables el pueblo resguarda parte de su identidad y las costumbres, tradiciones y cultura.

"Cada uno de los restos arqueológicos que prevalecen en nuestro territorio prueba la vida de los antepasados que habitaron en el lugar. La arqueología diagrama un plan de trabajo y un contacto con la comunidad que habita en el territorio, pero años atrás esto no se respetaba totalmente. Para nuestra fortuna y tranquilidad actualmente hemos podido ser partícipes de una arqueología diferente a la tradicional, una arqueología basada en el trabajo coparticipativo con la comunidad, transfiriendo e integrando toda información con los pueblos que habitamos las zonas estudiadas"

"Sabíamos que tiempo atrás nuestro sitio arqueológico había sido excavado, pero desconocíamos a ciencia cierta el destino de las piezas encontradas. Estas piezas que se restituyen forman parte de nuestra historia. Contar con el apoyo de todas las instituciones demuestra el gran cambio social que está surgiendo y el reconocimiento a nuestra cultura. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces", dijo Llampa durante la ceremonia.

Otra de las patas fundamentales en la restitución fue la participación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ente Cultural de Tucumán representada por la Arqta. Aguirre quienes son, de alguna manera, la autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio. "Impulsamos a los lugares como sitios arqueológicos para que permanezcan en sus lugares. Esta interrelación es un gran logro, una cosa que hacía mucha falta que se diera, no porque no hayamos trabajado juntos antes, sino que no lo habíamos normalizado, ahora esto está dentro de una conducta que seguiremos hacia adelante", aseguró y adelantó que hablaron con la Dra. Nasif para organizar otro tipo de actividades que acerquen a la Universidad como pata científica, al Estado en la Dirección de Patrimonio y a la comunidad.

Finalmente, el Arqueólogo Osvaldo Díaz, de la Dirección de Patrimonio del Ente Cultural afirmó: "nos interesa que el patrimonio vuelva al lugar donde pertenece. Por ley nos encargamos de hacer el cuidado, el rescate, la difusión, pero cierra nuestra gestión este tipo de actividades. Ojalá sea el comienzo de muchas".

La conclusión queda para quien dio inicio a las gestiones y está a punto de convertirse formalmente en arqueólogo (a más tardar en un mes, nos explica)". "La arqueología que se hace hoy no es la misma que se hacía hace 30 años; no es mi intención criticar esa arqueología, ni será la misma que se hará en los años venideros. Necesitamos una arqueología socialmente útil, que se involucre y haga partícipe a las comunidades en el proceso de investigación puesto que los hechos que buscamos develar son parte de su realidad y nosotros como profesionales tenemos que dar respuesta a sus necesidades", concluyó ante la comunidad.