22/08/2022 - Recitales

Presentan El Mesías de Händel en el Ciclo de Música de Cámara

En el marco del Ciclo de Música de Cámara temporada 2022 que organiza el Ente Cultural de Tucumán, el próximo sábado 27 de agosto a las 20 el Ensamble y Coro de la Parroquia San Roque presentará en el Foyer del Teatro San Martín

El proyecto El Mesías, de Händel (primera parte), bajo la dirección general del maestro Víctor Gutiérrez. Los solistas serán María Siñeriz (Soprano), Verónica Serra (Alto), Richard Mendoza (Tenor) y Alfredo Tiseira (Bajo). Entrada libre y gratuita.

Cabe destacar que en lo que va de la temporada, el ciclo contó con la participación de destacados artistas como el Quarteto Lopes-Graça (de Portugal), La Camerata Berdarno Di Marco, La Canción de Cámara Española con Roberto Buffo (Piano) e Iván Vega (Tenor), La Chanson française con la soprano francesa María Siñeríz y Sonia González al piano, mientras que este fin de semana tendrá como protagonistas al barítono Gustavo Ahualli y al pianista Mauricio Guzmán con Canciones de Amor. La programación del Ciclo de Música de Cámara continuará durante el 62º Septiembre Musical y los meses de octubre y noviembre.

El programa del concierto incluirá: “Sinfony Accompagnato “Comfort ye my people” (tenor), Aria “Every valley shall be exalted” (tenor), Chorus “And the glory of the Lord” (himno coro), Accompagnato “Thus saith the Lord of hosts” (recitativo bajo), Aria “But who may abide the day of His coming” (alto), Chorus “And he shall purify the sons of Levi” (coro), Recitativo “Behold, a virgin shall conceive” (alto), Aria “O thou that tellest good tidings to Zion” (para alto y coro), Chorus “O thou that tellest good tidings to Zion”, Accompagnato “For behold, darkness shall cover the earth” (bajo), Aria “The people that walked in darkness have seen a great light” (bajo), Chorus “For unto us a child is born” (coro), Pifa («sinfonía pastoral»: instrumental), Recitativo Accompagnato “There were shepherds abiding in the fields” (recitativo secco para soprano), “And lo, the angel of the Lord” (recitativo acompañado para soprano), “And the angel said unto them” (recitativo secco para soprano), “And suddenly there was with the ángel” (recitativo acompañado para soprano), Chorus “Glory to God in the highest” (coro), Aria “Rejoice greatly, O daughter of Zion” (soprano), Recitativo “Then shall the eyes of the blind be opened” (recitativo secco para alto), Duetto “He shall feed his flock like a shepherd” (alto y soprano), Chorus: Hallelujah («Aleluya») (himno y coro fuga).