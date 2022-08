AMPLIAR a urea es uno de los agrofertilizantes más demandados en el mundo. Foto: YPFB.

19/08/2022 - Fertilizante

Bolivia invertirá $us 2.000 millones en nueva planta de urea

La segunda planta de urea será construida con una inversión de hasta $us 2.000 millones y con una capacidad de producir 4.200 toneladas (t), es decir, el doble de producción del complejo petroquímico de Bulo Bulo, informó ayer viernes el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen.

“El objetivo es que sea el doble, poder producir 4.200 toneladas de urea”, explicó en una entrevista en Bolivia Tv.

La construcción del segundo complejo petroquímico demandará una inversión de entre $us 1.800 y $us 2.000 millones, tomando como referencia que la edificación de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, Cochabamba, demandó $us 950 millones.

Se proyecta que la segunda planta de urea genere ingresos por $us 800 millones anuales, considerando que el primer complejo petroquímico prevé obtener $us 400 millones este año, con una producción de 2.100 toneladas por día.

Los $us 400 millones que la primera planta de urea genere por año, más los $us 800 millones que se proyecta obtener con la segunda factoría, sumarían un ingreso de $us 1.200 millones para Bolivia, lo cual significa “que la industrialización es uno de los caminos que el país debe seguir”, destacó Dorgathen.

El presidente Luis Arce anunció la construcción de una segunda planta de urea, tomando en cuenta que se trata de uno de los agrofertilizantes más demandados en el mundo para la producción agrícola.

La PAU inició operaciones en septiembre de 2017, durante el gobierno del expresidente Evo Morales; sin embargo, fue paralizada en la administración de facto de Jeanine Añez, en 2020, pero con la llegada de Arce al Gobierno, la industria fue reactivada.

La urea es el fertilizante nitrogenado más reconocido y de mayor importancia a escala mundial. Más del 40% de los alimentos cultivados hoy en día en el mundo son fertilizados con este tipo de agrofertilizante, según datos de YPFB.