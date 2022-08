AMPLIAR Ronda por la nueva constitucion

19/08/2022

Repudio a las dudas sobre el Plebiscito constitucional chileno

Un rechazo transversal produjeron las declaraciones del diputado ultraderechista Gonzalo de la Carrera, quien puso en duda la transparencia del Servicio Electoral (Servel) de Chile, de cara al Plebiscito del 4 de septiembre.

El presidente Gabriel Boric las comparó con el actuar del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Jair Bolsonaro, en Brasil. "Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia", escribió Boric en las redes sociales.

Ayer nuevamente sostuvo que "hay un sector de la derecha que está siguiendo el manual tradicional de quienes no confían, de quienes no creen en la democracia que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si estos no les favorecen".

"Esto es muy típico, lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en EEUU", agregó.

Enseguida reafirmó que "como Presidente de Chile respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral chilena, en particular al Servel, como gobierno de Chile nos vamos a encargar de que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre se hagan respetar. Confío en la sabiduría del pueblo de Chile".

El controvertido De la Carrera acusó "interpretación torcida" y una "doble lectura maliciosa de la extrema izquierda chilena" y sostuvo que "fue una publicación hecha con sarcasmo".

Aseguró que "jamás" hizo referencia "a los detenidos desaparecidos y sus familias", sino que -dijo- "hago alusión a aquellos fallecidos que el Servel no ha eliminado del padrón".

De la Carrera subió el miércoles una imagen del Cementerio General lleno de visitantes, con la leyenda "El ApruEVO (sic) y el Servel haciendo puerta a puerta".

Siguió con posteos, incluyendo uno en que se ve la imagen del director, Arturo Tagle y de integrantes del Consejo Directivo del Servel -como Alfredo Joignant-, con la frase "Consejo Directivo del Servel, ¿sordos y ciegos?" y un mensaje: "la ley 21311 art.31 bis obliga a borrar del padrón a mayores de 90 que no hayan renovado su C.I. en 11 años. Eso incluye a detenidos desaparecidos. Joignant y Tagle reconocen tácitamente en entrevistas que no están cumpliendo la ley. No pueden borrar gradualmente a su antojo".

Tagle, junto con anunciar el estudio de acciones, califico el actuar como "una campaña lamentable, porque se desprestigian nuestros procesos, nuestra democracia".

La bancada de diputados del oficialista Partido Socialista (PS) repudió el tuit y solicitó que De la Carrera sea sometido a "evaluación psicológica y psiquiátrica".

Los parlamentarios del Partido Comunista y de Revolución Democrática resolvieron llevar a De la Carrera a la Comisión de Etica para que se le sancione por "su entusiasmo por los crímenes de lesa humanidad y las prácticas genocidas".

El consejero Joignant no ocultó su molestia y defendió la credibilidad del organismo, el cual entrega los resultados la misma noche de los comicios permitiendo a los chilenos irse a dormir tranquilo.

Explicó que el Servicio Electoral no puede eliminar a alguien del padrón sin tener el certificado que acredita su deceso, Mencionó como ejemplo a personas que fallecen al extranjero y los familiares no legalizan su situación. "Lo que no nos puede pasar es que alguien llegue a votar y no figure en el padrón", apuntó.

Pero De la Carrera insistió en que el Servel "está interpretando la ley a su antojo" y calificó el actuar de la entidad como "deficiente" al incluir a personas fallecidas en el padrón.

"En definitiva, con este tipo de declaraciones solo pretenden inhibir mi rol fiscalizador, lo que es un atentado a la democracia y las instituciones", enfatizó el legislador.

Finalmente, aseguró que mantendrá su palabra, "en el sentido de que es impresentable que en los tiempos que vivimos -donde abunda la tecnología- no se haga un correcto cruce de información para garantizar que el registro y los padrones electorales sean los correctos".

El diputado y secretario general del derechista partido Renovación Nacional, Diego Schalper, aclaró que "no nos interpretan" las declaraciones de De la Carrera.

"Nosotros creemos que hay que fortalecer la institucionalidad democrática, ayudarla a que funcione, y esa será nuestra disposición. Lo fue hoy, ayer, y será mañana también", remarcó Schalper.