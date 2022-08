AMPLIAR El juez Alexandre de Moraes, nuevo titular del Tribunal Superior Electoral de Brasil (foto: ANSA)

17/08/2022 - Presidenciales

Supremo Moraes criticó amenazas a la democracia

El flamante presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño, Alexandre de Moraes, criticó las amenazas a la democracia y el discurso de odio en una ceremonia ante el mandatario, Jair Bolsonaro y el exgobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos candidatos en los comicios de octubre.

Sigue.

"No me canso de repetir libertad de expresión, no es libertad de agresión, no es libertad de destrucción de la democracia, libertad de expresión no es libertad de propagación del discurso del odio", afirmó Moraes al asumir el cargo que dejó el juez Edson Fachin.

Moraes asumió a menos de dos meses de los comicios presidenciales que se realizarán el 2 de octubre y el eventual balotaje del 30 del mismo mes, en un clima político marcado por la polarización y las advertencias de Bolsonaro de que puede haber un "fraude" a través de las urnas electrónicas.

Durante la campaña está prohibida la "propagación de ideas contrarias al Estado democrático, la realización de manifestaciones que apunten a la ruptura del estado de derecho y la instalación del arbitrio", señaló el responsable del TSE.

Moraes hizo una defensa explícita de las urnas electrónicas al decir: "Somos la única democracia del mundo que divulga los resultados en el mismo día con agilidad, seguridad y transparencia, esto es motivo de orgullo nacional".

Algunos tramos del discurso de Moraes fueron aplaudidos por los asistentes, varios de ellos de pie, mientras el presidente Bolsonaro no lo hizo.

El evento realizado en la noche del martes en el palacio del TSE, en Brasilia, contó con la presencia de los expresidentes Michel Temer, Dilma Rousseff y José Sarney, además de la asistencia de 22 de los 27 gobernadores.

La ceremonia tuvo una amplia repercusión en los diarios de este miércoles, donde se destacó que Moraes leyó un discurso que fue más allá de lo protocolar y envió un mensaje contra hechos que puedan amenazar los comicios.