AMPLIAR El barítono Gustavo Ahualli y el pianista Mauricio Guzmán.

16/08/2022 - Recitales

El Ciclo de Música de Cámara continúa con el recital "Canciones de Amor"

En el marco del Ciclo de Música de Cámara temporada 2022, que lleva adelante el Ente Cultural de Tucumán, tendrá lugar este sábado 20 desde las 19h. en el Foyer del Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601), el recital de canto y piano “Canciones de amor”, a cargo del barítono Gustavo Ahualli y el pianista Mauricio Guzmán

En el marco del Ciclo de Música de Cámara temporada 2022, que lleva adelante el Ente Cultural de Tucumán, tendrá lugar este sábado 20 desde las 19 en el Foyer del Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601), el recital de canto y piano “Canciones de amor”, a cargo del barítono Gustavo Ahualli y el pianista Mauricio Guzmán, dos artistas tucumanos que vienen a aportar toda su experiencia y enriquecer aún más estos encuentros. Entrada libre y gratuita.

El programa del recital que tendrá como protagonistas al dúo conformado por Gustavo Ahuali y Maurico Guzmán, incluirá en la primera parte “Intorno all’idol mío”, de Antonio Cesti, “O del mio Amato Ben”, de Stefano Donaudy, “A Choris”, de Reynaldo Hahn, “Élégie”, de Jules Massenet, “Mondnacht (Liederkreis Op.39)”, de Robert Schumann, y “Ich bin der welt abandon gekommen (Rückert Lieder)”, de Gustav Mahler. Ya en la segunda parte se escuchará “When I have sung my songs”, de Ernest Charles, “Some enchanted evening from South Pacific (South Pacific)”, de Rodgers y Hammerstein, “If Ever I would leave you (Camelot)”, de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe, “Despedida”, de María Grever, “Ternura”, de Mario Ruiz Armengol, “Canción del Árbol del olvido”, de Alberto Ginastera, “Elegía para un gorrión”, de Carlos Guastavino y “Oblivion”, de Astor Piazzolla.

Mauricio Guzman es egresado de la Escuela de Artes Musicales de la UNT, donde se formó con Hilda Deniflée y Myrtha Raia. Fue becario de la Fundación Rotaria Internacional para perfeccionarse pianísticamente en los EE.UU. con los Mtro. Istvan Nádas y Charles Farmer. También ganó la beca del Fondo Nacional de las Artes continuando sus estudios con la renombrada pianista argentina Dora Castro en Bs. As. En cuanto a su tarea docente, es Profesor en el Conservatorio Provincial de Música y en el Instituto Superior de Música de la UNT. Ganó por Concurso la Vice Dirección de la Escuela de Música de la UNT y actualmente se desempeña como Director Interino del Instituto Superior de Música de la UNT. Como pianista, se presentó en múltiples conciertos en ciclo musicales en Tucumán, en diferentes provincias argentinas y en el exterior, alternando sus actuaciones entre recitales, integrando diversos grupos de Música de Cámara, y como solista con diferentes orquestas bajo la batuta de reconocidos Maestros. Fue miembro fundador de varias agrupaciones como “Pianistas del Tucumán”, “Espacio Musical” y la “Orquesta de Cámara del Tucumán”. Intervino como disertante en cursos organizados por la Secretaría de Posgrado de la UNT, Seminarios de Musicología Animada y como Profesor Invitado en los “Festivales de Invierno de Vale Véneto” ( Río Grande do Sul, Brasil ). Participó especialmente invitado también en el Encuentro de Personalidades de la Música que tuvo lugar en Israel y en el Simposio sobre Globalización y Preservación de la Identidad Cultural de Latinoamérica (Georgia, Estados Unidos ). Disertó en el Simposio organizado por el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAR) en Chascomús en el 2020. Participó en la organización de las Jornadas Nacionales de “Música y Educación” llevadas a cabo por el Instituto Sup. de Música en el año 2021. En el ámbito de la Gestión Cultural, se desempeñó como Secretario de Cultura de la Provincia de Tucumán y Presidente del Ente Cultural de Tucumán. En ese carácter, le cupo presidir el Consejo Regional y el Consejo Federal de Cultura. Ha sido distinguido por su contribución a la cultura con diversos premios como el “Iris Marga”, el Premio Federal “Lola Mora”, el premio “San Miguel Arcángel”, el Premio “María Guerrero” de la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes y otros reconocimientos de instituciones oficiales y privadas. Fue designado como Académico Correspondiente de la Academia Argentina de la Música y Miembro Invitado del Consejo Argentino de la Música (CAMU-UNESCO ).

Gustavo Ahualli es reconocido por la interpretación dramática de una miríada de roles tanto en óperas de repertorio como en obras de compositores contemporáneos. Citado por el “Houston Press” en su debut como Macbeth, “el barítono argentino Gustavo Ahualli probó tener la voz ideal para los roles verdianos, bella, rica y potente, canto con excelente control y sin esfuerzo”. Desde su debut como Papageno en La Flauta Mágica, en su nativo San Miguel de Tucumán, el barítono Ahualli ha cantado en innumerables producciones tanto en Argentina como USA y Europa, en compañías tales como Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Argentino (La Plata), Teatro San Martín (Tucumán), Teatro Independencia (Mendoza), Central City Opera, Wichita Opera, Palm Beach Opera, Sarasota Opera, UAOT (St Louis), New York Opera Society, Carnegie Hall (NYC), Alice Tully Hall-NYC, New Jersey Association of Verismo Opera,Teatro Segura (Lima), Teatro Lauro Rossi Macerata, Théåtre Municipal de Castres (France), Teatro Isabel la Católica (Granada), y muchos más. Algunos directores importantes con los cuales ha colaborado son Anton Guadagno, Julius Rudel, Roberto Paternostro, Enrique Ricci, Gustavo Guersman, Victor de Renzi, Pedro Ignacio Calderon, Carlos Vieu, Dante Anzolini, etc. Entre los distinguidos colegas con los que tuvo el placer de compartir escenario se cuentan Aprile Millo, Maria Lujan Mirabelli, Jose Cura, Luis Lima, Ricardo Yost, Virginia Correa Dupuy, June Anderson, Vladimir Chernov, Michael Fabiano, Eilyn Pérez, Jonathan Burton, Elizabeth Caballero, Monica Ferracani, entre tantos otros. El barítono acredita más de 50 roles en su repertorio con especial afinidad por los roles verdianos y belcantistas incluyendo los roles más difíciles para su cuerda como es el caso de Rigoletto, Nabucco, Macbeth, Il Trovatore, Un Ballo in Maschera, etc. Recitalista ávido, Ahualli frecuenta el repertorio de Música de Cámara Argentina, latinoamericano, francés, italiano y Alemán. Obtuvo su licenciatura en Música de la Universidad Nacional de las Artes y una Maestría de Canto del ISA-Teatro Colón en Buenos Aires; en el 2006 gana el primer premio de la “New Jersey Association of Verismo Opera”. Reside actualmente en Washington DC, donde se desempeña como profesor en la Cátedra de Canto de la Rome School of Music, Drama and Art, en “The Catholic University of America”. En 2019 fue nombrado director del Centro de Estudios de Música Latinoamericana para graduados de la Rome School of Music, Drama and Art (CUA).