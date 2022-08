AMPLIAR Ejemplares de la propuesta de nueva Constitución. (foto: EPA)

Chilenos hacen fila para retirar ejemplar de nueva Constitución

Largas filas se hacen en la Plaza de la Constitución, frente al palacio de La Moneda, para retirar de manera gratuita la propuesta de nueva Carta Magna.

El gobierno instaló un punto de distribución permanente, cuando faltan poco más de tres semanas para el Plebiscito del 4 de septiembre, fecha en que la ciudadanía deberá pronunciarse si Aprueba o Rechaza el texto constitucional.

También hay mucho interés por comprar el texto, como lo demuestra que por tercera semana consecutiva la nueva Constitución es el libro de no ficción más vendido en el país.

Ayer, además, el gobierno del presidente frenteamplista Gabriel Boric lanzó dos nuevas plataformas destinadas a las personas con alguna discapacidad visual: el texto en Braille y en Spotify.

"Los ministerios que estamos acá presentes tenemos una tarea importante de poder hacer llegar la propuesta de nueva Constitución en distintos formatos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que van a votar el 4 de septiembre para que puedan ejercer su derecho a voto de manera libre e informada", señaló la ministra portavoz, Camila Vallejo.

"Este es un país que tiene como tradición democrática los kioscos, es una tradición republicana. Y nosotros como gobierno queremos que el votar informadamente se transforme en una tradición democrática de aquí en adelante", comentó a su vez la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega.

Las copias de la propuesta de nueva Constitución puede retirarla cualquier persona. A una persona natural se le entregará un máximo de dos ejemplares y si es representante o integrante de una organización con personalidad jurídica, podrá solicitar hasta 30 ejemplares.

"Mucha gente nos ha señalado la necesidad de tener el texto impreso. Se nos agota rápidamente y nos piden más. Consideramos que era importante que en la Plaza de la Constitución estuviera este kiosco, que forma parte de nuestra tradición cultural, para entregar este texto de manera gratuita y certificada, y para que las personas se formen su propia opinión", señaló la vocera de Gobierno.

Frente a las nuevas plataformas, la ministra Vallejo sostuvo que "no puede ser que en nuestro país haya personas que no tengan la posibilidad o herramientas para poder acceder a este texto. Por eso, hemos dispuesto ejemplares en Braille en todas las regiones del país, en un trabajo realizado y coordinado con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Lo estamos haciendo además acompañados con la Asociación de Ciegos, presidida por Boris Araos".

Añadió que el voto "tiene que ser informado porque así es libre y soberano, y la autonomía de las personas con discapacidad, particularmente ciegas, es un derecho que nos parece importante resguardar en un proceso democrático, como el que está viviendo nuestro país, que además es histórico".

"Por primera vez, no solamente se nos ha preguntado si queremos o no una nueva Constitución, sino que también por primera vez en la historia se nos pregunta si esa propuesta de nueva Constitución nos gusta o no para nuestro país", argumentó.

Mientras se pedían ejemplares del nuevo texto, integrantes de la Casa Ciudadana por el Rechazo trasladaron un camión quemado hasta el frontis del Palacio de Gobierno, cortando el tránsito de la Alameda.

El vocero Claudio Salinas explicó que quisieron visibilizar que "hoy día la propuesta de texto constitucional deja a un lado a las víctimas y tampoco está apoyando a las víctimas del terrorismo".

Agregó que "vemos a un Gobierno que está más preocupado de hacer campaña por el Apruebo que resolver los temas de seguridad que tanto importan a todos los chilenos".

La calzada sur de la Alameda, arteria principal de la capital que une a la ciudad de Este a Oeste, fue bloqueada específicamente para el tránsito de vehículos particulares, los que fueron desviados por otras pistas.

A su vez, la bancada del derechista partido Renovación Nacional acudió al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones penales por posible uso de recursos públicos en la campaña del Apruebo.

El diputado Miguel Mellado -representante de la región de la Araucanía donde se vive el conflicto de la Macrozona Sur- señaló que "puede haber malversación de fondos, donde se traspasan recursos de un lugar a otro para este Apruebo. La gente ve que el Gobierno se ríe de Contraloría, porque estas investigaciones duran meses para que llegue a una amonestación", afirmó.