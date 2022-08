10/08/2022 - Teatro

El Teatro Estable de la Provincia estrena Hotel Capricornio

El elenco del Teatro Estable de la Provincia, dirigido artísticamente por Andrés D´Andrea, estrenará la obra “Hotel Capricornio” de Leonel Giacometto este viernes 12 de agosto en la Sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Con dirección general y puesta en escena de César Romero.

A las 21h y con entrada libre y gratuita. Las funciones continuarán, en el mismo horario, los jueves, viernes y sábados de agosto, y también 1 y 2 de septiembre.

Integran el elenco de la obra Jessica carrizo (Ella), Daniela Villalba, Emilia Guerra (las conserjes), Noé Andrade, Eloísa Martínez Romero (Anas), Ignacio Hael, Facundo Vega Ancheta, Marcos zerda (Diegos), Francisca kika Valero, Eloísa Martínez Romero, Daniela Canseco, Joel Alonso Quírico (Natalias), Mariano Juri, Joel Alonso Quírico, Sergio Aguilar (Ricardo I), Facundo Vega Ancheta, Nelson Alfonso (Ricardo II), Lili Sánchez (Claudia) y Sergio Domínguez (El autor y Ricardo III).

Andrés D´Andrea, director artístico del cuerpo estable.

Como director artístico del Teatro Estable, ¿qué tenés en cuenta a la hora de elegir la próxima obra que se llevará a escena? ¿Intervienen el elenco u otras personas en este proceso?

Desde que asumí como Director Artístico del Teatro Estable, rol al que accedí gracias al voto unánime de mis compañeros del elenco, me propuse una meta de trabajo que había sido consensuada previamente con todos ellos. Decidimos trabajar de manera horizontal y transversal, no vertical; es decir que yo no elijo sin consensuar con los demás. Yo tendré la última definición, pero siempre será el resultado de una elección que fue consensuada con todo el elenco.

¿Cómo surge la idea de “Hotel Capricornio”?

A esta obra llego de la mano de César Romero, el director convocado y seleccionado para esta puesta, quien ya había trabajado anteriormente en otros proyectos con su autor, Leonel Giacometto. Es una dramaturgia nueva, que le aportará al elenco una dinámica de trabajo que no estábamos teniendo en años anteriores. En esta obra trabaja prácticamente todo el elenco del Teatro Estable, mientras que el resto del grupo está abocado a otro tipo de tareas.

¿Qué nos podés adelantar de esta versión? ¿Con qué se va a encontrar el espectador?

El espectador se va a encontrar con una puesta diferente, que hace muchos años el elenco estable no encaraba. César Romero trabaja con lo que él define como la “biología del actor en escena”; y con eso que el actor entrega en escena, va construyendo una puesta. La obra se transforma en un pretexto para decir muchas cosas que están en la metáfora de la obra. Se trata de una obra interesante que va a desnudar un poco el trabajo de los actores y actrices, mientras se preparan ciertos roles. La acción se va a desarrollar en un cuarto de hotel, que es alquilado por parejas para ensayar una determinada obra. En este encuentro muy interesante, se va contando una historia que tiene momentos de mucho humor, pero también de profundo dolor y reflexión. Los actores y actrices afrontarán además el gran desafío de desarrollar música en vivo. Un banda en vivo interpretará en vivo canciones compuestas por el elenco para este fin.

Me imagino que con cada obra se busca generar o transmitirle algo al espectador, movilizarlo de alguna manera. ¿Qué se pretende generar con Hotel Capricornio?

Yo personalmente prefiero que el espectador descubra algo, que lo que está viendo le toque alguna cuerda íntima, que le despierte sensaciones, emociones. Creo que por ahí va la sensibilidad de César Romero para esta puesta. Prefiero que el espectador llegue sin ninguna expectativa a ver una obra, y salga totalmente gratificado, desde la sensibilidad y felicidad que le pueda provocar la representación artística.