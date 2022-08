10/08/2022 - En General

El sector turístico se capacitó en creación de contenido

Bajo la organización del Departamento de Capacitación del Ente Tucumán Turismo, la Agencia Insiders dictó el curso en los salones del Hotel Bicentenario.

Con el propósito de mejorar la comercialización y promoción de los productos turísticos de la provincia, y tras un exitoso primer módulo que buscó que prestadores del sector aprendieran nociones básicas de planificación en redes sociales, se dictó la segunda etapa del curso “Marketing Digital y Creación de Contenido”, impulsado por el Departamento de Capacitación del Ente Tucumán Turismo (ETT) y con la implementación a cargo de la Agencia Insiders.

La propuesta se enmarca dentro de la política formativa del organismo estatal, con el objetivo de contar con un recurso humano profesional, responsable y actualizado para brindar a tucumanos y turistas un servicio de excelencia en los destinos locales. Así, el curso tuvo entre sus inscriptos a prestadores hoteleros, gastronómicos y de turismo activo de localidades como Tafí Viejo, Concepción, Santa Ana, El Cadillal, San Miguel de Tucumán, San Pedro de Colalao, Alberdi y del Valle Calchaquí.

“Ninguna acción de formación aislada repercute en un beneficio”, aseveró la vicepresidenta del ETT, Elena Colombres Garmendia, quien destacó la continua labor de la institución para generar espacios de aprendizaje que propendan, como en este caso, “a otorgar los recursos para vender Tucumán de la mejor manera, y que esa fuerza de venta del destino aumente con el consecuente impacto positivo que tiene para todos los que trabajamos directa e indirectamente en el sector”.

La funcionaria explicó que las temáticas dictadas “surgen del interés genuino del sector privado, que nos plantea una necesidad que luego buscamos satisfacer mediante acciones como esta”. “Así como se invierte en obras, se invierte en formación, porque ambas son igual de importantes”, sentenció Colombres Garmendia.

En esta oportunidad, bajo una modalidad teórico-práctica, los emprendedores visitaron la villa turística El Cadillal para aplicar cada uno de los conceptos vertidos en clase. De esta forma, los participantes produjeron y editaron fotos promocionales, videos y reels de Instagram.

“En el primer curso aprendimos a planificar cada una de nuestras publicaciones, a segmentar nuestro público y presentar nuestras redes”, contó Camila, del bar taficeño Rompecabezas, sobre la primera propuesta realizada en abril de este año. “Ahora fue todo mucho más práctico: se produjo el contenido específico para cada mensaje que queremos dar dependiendo de la plataforma”, agregó. “Aprendí mucho y lo que más valoro del curso es el grupo que formamos y cómo vamos sacando lo mejor de las experiencias de cada uno de nosotros”, completó la gastronómica.

Elva Mamaní, dueña de la Posada Intihuatana, de San Pedro de Colalao, dijo que los contenidos brindados son “muy interesantes y provechosos para mi emprendimiento, un hospedaje; me sirve para mejorar cada una de mis comunicaciones, en busca de captar nuevos clientes”. Asimismo, expresó: “los conocimientos que adquirí en este curso también me servirán para ayudar a otros emprendedores de San Pedro con su promoción”. “Además el mensaje es claro y quiero transmitirlo a mis colegas: no hay mejor inversión para tu negocio que capacitarte”, concluyó.

El contenido llegó al Valle

Tal como sucedió en la primera edición, el Ente junto a Insiders llevaron esta propuesta formativa a Tafí del Valle, donde participan emprendedores y actores de la industria de todo el valle. La capacitación, que finaliza este miércoles, se lleva adelante en las instalaciones del hotel Colonial de la villa turística.