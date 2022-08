AMPLIAR Bolsonaro dice que no tiene miedo de perder

09/08/2022 - Presidenciales brasileñas

Bolsonaro compara a Lula con narcotraficante Marcola

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comparó al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con Marcola, líder del Primer Comando de la Capital (PCCC), la principal organización delictiva del país, y aseguró que no teme perder las elecciones.

Así lo expresó en una entrevista concluida en la madrugada de ayer en un podcast que tuvo una alta udiencia.

Bolsonaro es candidato a la reelección por el Partido Liberal (PL, derecha) en los comicios del 2 de octubre, cuando tendrá como principal rival a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que lleva como postulante a vice a Geraldo Alckmin.

"Lula y (Geraldo) Alckmin son como si Marcola y (narcotraficante) Fernandinho Beira Mar, se unen para combatir el narcotráfico, (ellos) quieren volver a la escena del crimen", aseguró Bolsonaro.

El mandatario fue consultado sobre si teme ser procesado luego de dejar el gobierno y tras las acusaciones lanzadas desde la oposición sobre su intención de dar un golpe, desconociendo una eventual victoria de Lula, que lidera las encuestas. "Yo no tengo miedo de perder las elecciones, no estoy preocupado con eso, si yo quisiera dar un golpe no hablaría del golpe, dejaría que las cosas corran y en el último día doy un golpe", aseveró.

"¿Por qué esa acusación de golpista contra mí . Nuestra palabra es transparencia, lo que yo quiero es transparencia" en los comicios, agregó.

En ese sentido, reiteró sus cuestionamientos a las urnas electrónicas por considerar que se prestan a un "fraude" que podría beneficiar a Lula.

La entrevista en vivo del popular Flow Podcast duró unas 5 horas y según las primeras mediciones llegó a tener más de 400 mil asistentes en vivo.