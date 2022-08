AMPLIAR Cortes en todo el país

09/08/2022 - En todo el país

Habrá piquetes y cortes de ruta en Tucumán

La "Unidad Piquetera" permanecerá mañana en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. "La movilización se realizará hasta que nos atienda Massa", afirmaron los dirigentes.

"El hambre y la pobreza avanzan con la inflación", remarcaron en un comunicado.

"Pasada una semana de la asunción de Massa como súper ministro, que solo tiene súper poderes para aplicar una política de ajuste al servicio del pacto con el FMI y enriquecimiento de la clase empresarial, no hay una sola medida para aquellos que somos los mas afectados por el ajuste", resaltaron.

"Esta semana se anuncia una inflación escandalosa que, en alimentos, superará los dos dígitos. Eso bajará a la línea de pobreza, a más del 50 % de la población trabajadora. Hasta los movimientos oficialistas se horrorizan con el aumento de la pobreza y de la miseria -remarcaron-. Pero no hacen nada, una "procesión" religiosa les bastó para no responder a los compañeros que integran esas organizaciones y que se hunden en la indigencia. El ajuste esta llegando a la comida, que no viene, a los comedores populares, a los Compañeros que están desocupados y ni siquiera tienen un programa social que los ayude a poner un plato de comida en la mesa".

El ajuste está golpeando, vía inflación, a todos los trabajadores y especialmente a jubilados y desocupados por lo que sigue siendo imprescindible un paro nacional y un plan de lucha para aplastar el ajuste", insistieron.

En Tucumán, desde las 10, concentraremos en el parque 9 de Julio para dirigirnos a Casa de Gobierno. En tanto, en Aguilares se hará un corte en la ruta 38 a la altura Arroyo Barrientos, desde las 9 hasta las 13.