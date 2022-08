08/08/2022 - Stella Maris Córdoba

"Desde que asumió, Jaldo tenía tomada la decisión de relevarme"

La esta ex interventora del IPVDU contó que se enteró que la habían echado por los medios de comunicación:

“Me acabo de enterar por los medios de comunicación que me relevaron del cargo que ocupaba, sin la más mínima comunicación personal, ni un llamado telefónico, ni siquiera un mensaje de texto”, así comienza el descargo que realizó Stella Maris Córdoba, tras ser relevada de la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Ayer, y luego de la polémica que generó la suspensión del sorteo de 600 viviendas por inconsistencias en el padrón, el gobernador interino Osvaldo Jaldo dispuso reemplazar a la ex legisladora. Además, la semana pasada había quedado envuelta en la polémica por un viaje a Estados Unidos.

Según Córdoba, Jaldo la despidió por cuestiones políticas, no de gestión. "No me relevaron por motivos de gestión, me relevaron por una decisión política que el gobernador interino ya tenía tomada desde el momento en que asumió interinamente la gobernación", dijo la ex diputada.

En otro tramo del descargo, insistió que esto "no es fruto de un sorteo fallido del que no estuve a cargo y en el que probablemente haya algún error, porque es de público conocimiento que me encontraba en uso de licencia, autorizada por el gobernador interino y el ministro".

Al respecto, enfatizó: "Ambos conocían mi destino en el exterior y el motivo familiar del viaje."

En la extensa misiva de descargo, publicada en sus redes sociales, la ahora ex funcionaria sostuvo que desde que ella se hizo cargo del Ipvdu llevaron adelante una gestión de reactivación de la política de vivienda, terminando y estrenando 1.500 casas. "Obtuvimos el financiamiento del programa reconstruir para terminar por fin Manantial Sur, las obras del programa PROMat que permitieron construir en tiempo récord casas que se necesitaban para relocalizar a las familias de Simoca y construir la fábrica de dulces de batata", dijo.

Enumeró, luego, otros logros.

"Estos y muchos logros más fueron compartidos junto al gobernador interino como la entrega de la casa número 50.000 junto al presidente", dijo.

En los últimos tramos del texto, Stella Maris Córdoba recalcó que "la transparencia con sorteos públicos de ubicación y ahora para designación de adjudicatarios, como la atención de cada conflicto de cara a la gente fue la impronta de nuestro trabajo".

Tras dos párrafos de agradecimiento a militantes y a colaboradores, concluyó su texto: “como en todo lo que hago mi compromiso estuvo al 100%".

Jaldo dispuso al mediodía que la arquitecta Nora Belloni, funcionaria del Ministerio del Interior, reemplace a Stella Maris Córdoba.