AMPLIAR Karagozian junto a Karagozian

08/08/2022 - Lichtmajer

"Debemos unir esfuerzos con el sector privado para generar empleo"

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, se reunió con Tomas Karagozian, presidente de la UIA Joven y director de Operaciones de TN and Platex. El encuentro se dio en el marco de la visita del titular de la cartera educativa a la planta textil TN and Platex ubicada en Alderetes. Estuvo acompañado por los directores de Educación Secundaria, Eugenia Dip Torres; Educación Técnica, Daniel Vega y de Jóvenes y Adultos, Federico Periotti y la coordinadora Académica del CIIDEPT Alejandra Sánchez. Allí fueron recibidos por Santiago Bonatti, gerente de RRHH TN and Platex y Ezequiel Lichtmajer, jefe de Capacitación Corporativa TN and Platex.

Además de recorrer la empresa y poder conocer de cerca su proceso productivo, Lichtmajer, compartió espacios de encuentro con Karagozian, con el propósito de generar una agenda de trabajo conjunta que ponga a los jóvenes de la educación técnica en el centro de la escena.

“Debemos unir esfuerzos con el sector privado para generar empleo. Hoy, esta empresa nos da la oportunidad de conversar y pensar acciones de sinergia que integren lo educativo con la formación para el trabajo. Lo venimos sosteniendo: la educación técnica de hoy construirá la patria del futuro. En Tucumán, tenemos un abanico de más de 200 carreras y promovemos una educación para el trabajo con aquellos aspectos que permiten elegir una profesión”, comunicó Lichtmajer.

Bonatti, comentó: “Estamos muy agradecidos con la visita del ministro. Como textil estamos impulsando constantemente como obtener los mejores trabajadores de la industria. Pudimos conversar en como poder hacer vínculos en conjunto con el ministerio. Pudimos ver cómo están abiertas las puertas. Creemos que para todas las empresas, se puede hacer vínculos concretos para toda la actividad industrial”.

Karagozian, dijo: “Para nosotros como empresa es fundamental acercar el mundo de la educación a la empresa. Es importante que empresas como la nuestra estén cerca de todas las herramientas educativas. Quedamos en una agenda muy concreta para acercar a chicos de las escuelas técnicas a nuestra empresa. Educación y producción tienen que ser aliados. En Alderetes tenemos cerca de 450 trabajadores y estamos trabajando con una escuela en Banda del Río Salí”.