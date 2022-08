AMPLIAR Mike: Más allá de Tyson, una serie que se estrenará por Star+

07/08/2022 - cine

Las series más destacadas de agosto

Con dos destacados excluyentes como “The Sandman”, basada en la trascendental novela gráfica de Neil Gaiman, y la precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, las diferentes plataformas anunciaron sus estrenos de series para agosto.

The Sandman (Estreno) - Netflix

5 de agosto

Basada en la novela gráfica homónima del británico Neil Gaiman, publicada originalmente entre 1989 y 1996 y considerada por la crítica una ineludible de la historieta, “The Sandman” es una serie dramática de fantasía que sigue a Morfeo (Tom Sturridge), el rey de los sueños, que escapa tras haber sido apresado en un ritual ocultista más de un siglo atrás.

Ahora debe recuperar su fuerza y poner en orden a su Reino, descontrolado en su ausencia. Con el propio Gaiman a cargo de la adaptación y la producción ejecutiva, la serie presenta una primera temporada de 10 episodios que transponen, con algunas modificaciones, los primeros dos volúmenes recopilatorios del cómic.

Por mandato del cielo (Estreno) - Star+

10 de agosto

El popular actor Andrew Garfield encarna en esta historia basada en un caso real a Jeb Pyre, un detective que debe investigar el homicidio de una madre y su pequeña hija ocurrido en Salt Lake City en 1984, en un hecho que poseía oscuras conexiones con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la principal denominación del mormonismo.

Conflictuado por pertenecer él también a ese credo, el protagonista se enfrentará al descubrimiento de los orígenes de la Iglesia y a conocer cuán lejos puede llegar la fe dogmática e inflexible hasta el punto de cuestionar sus propias creencias.

Daisy Edgar Jones, Wyatt Russell y Sam Worthington también integran el elenco de la producción adaptada del best seller homónimo escrito por Jon Krakauer.

A League of Their Own (Estreno) - Amazon Prime Video

12 de agosto

Inspirada en la película de 1992 -que en Argentina se tituló “Un equipo muy especial”- estelarizada por Tom Hanks, Geena Davis y Madonna, “A League of Their Own” ficcionaliza los primeros días de la All-American Girls Professional Baseball League, la primera liga deportiva femenina de Estados Unidos, fundada en 1943 cuando muchos de los beisbolistas varones participaban de la Segunda Guerra Mundial.

Con ocho episodios, la primera temporada de la serie protagonizada por Abbi Jacobson evoca el espíritu cómico y jovial de la película de los 90 mientras propone una visión más amplia sobre aquel grupo de pioneras.

Noticia de un secuestro (Estreno) - Amazon Prime Video

12 de agosto

Basada en el libro de no ficción de Gabriel García Márquez, “Noticia de un secuestro” es una miniserie que sigue la historia real del calvario que debió soportar un grupo de personas secuestradas en la década de los 90 por los narcotraficantes colombianos conocidos como “Los extraditables”, entre los que destacaba el capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar.

La trama, dirigida por el chileno Andrés Wood y producida ejecutivamente por el hijo de Gabo, Rodrigo García, consta de seis episodios de una hora que siguen el cautiverio de las víctimas y el esfuerzo de sus seres queridos por liberarlos.

She-Hulk: Defensora de héroes (Estreno) - Disney+

17 de agosto

El Universo de Marvel suma una nueva propuesta con esta historia protagonizada por Tatiana Maslany como Jessica Walters, la heroína del título que comparte la fuerza y la enorme contextura de su primo, Hulk, tras recibir una transfusión de sangre del propio Bruce Banner de manera accidental.

Creada por Jessica Gao, la tira sigue el día a día de la protagonista mientras lidia con su vida como soltera y treintañera y hace malabares con los casos judiciales que debe afrontar como abogada especialista en personas con habilidades sobrehumanas.

Jameela Jamil y Benedict Wong forman parte del elenco en el que Mark Ruffalo también hace su aparición como Hulk junto al reconocido Tim Roth, que vuelve a la trama de Marvel desde su participación en “El increíble Hulk” (2008) como el temible Abominación.

House of the Dragon (Estreno) - HBO Max

21 de agosto

Llega la esperada precuela de la superexitosa “Game of Thrones”, esta vez con un relato centrado en la poderosa familia Targaryen y situado unos 170 años antes de los eventos vistos en la serie dramática y de fantasía que finalizó en 2019 tras ocho temporadas.

Con una clara crítica al patriarcado que la vuelve inesperadamente identificable con la actualidad, la historia sigue la guerra de sucesión al interior de esa Casa real y el inicio de su resquebrajamiento definitivo encarnado por el conflicto entre la princesa Rhaenyra y su más cercana amiga de la infancia, Alicent Hightower.

Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Paddy Considine, Matt Smith y Rhys Ifans conforman parte del enorme elenco de la serie, escrita por el creador de este universo, George R. R. Martin, junto al guionista y productor Ryan Condal.

Mike: Más allá de Tyson (Estreno) - Star+

25 de agosto

Como pasa con la vida de muchos boxeadores, Mike Tyson fue siempre foco de las cámaras. Por su bestial pegada sobre el ring cuando irrumpió en el deporte profesional, pero también por sus altibajos a nivel personal, su biografía ofrece elementos que se conjugan en un combo ideal para una miniserie.

“Mike: Más allá de Tyson” es una mirada a esa historia (no autorizada por el excampeón de los pesos pesados) creada por Steven Rogers y protagonizada por Trevante Rhodes y Russell Hornsby. En ocho episodios, que se estrenarán de a dos por semana, recorrerá cómo pasó de ser un atleta alabado por todos a ser criticado por sus exabruptos.

Pistol (Estreno) - Star+

31 de agosto

Cuatro años después de su último paso por la pantalla chica, el ganador del Oscar Danny Boyle vuelve al ruedo con esta miniserie dramática y biográfica de seis episodios que sigue de cerca los pasos de Steve Jones, fundador y guitarrista de la recordada banda Sex Pistols, y su ascenso a lo más alto de la escena punk en la Londres de mediados de los 70.

Toby Wallace, Anson Boon, Jacob Slater, Christian Lees y Louis Partridge interpretan respectivamente a Jones, Johnny Rotten, Paul Cook, Glen Matlock y al malogrado Sid Vicious, el grupo de jóvenes sin rumbo pero decididos a sacudir el establishment.

Basada en el libro de memorias “Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol”, la serie fue escrita por el australiano Craig Pearce, reconocido por su trabajo como guionista en elogiados filmes como la reciente “Elvis”, “El gran Gatsby” y “Moulin Rouge! Amor en rojo”.